VIDEO: DPB: Na štrajku sa zúčastnili dve tretiny vodičov

Bratislava 12. apríla (TASR) - Do pondelkového ranného výstražného štrajku vodičov mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa v Bratislave zapojili dve tretiny vodičov. Informovala o tom hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Ľubica Melcerová.







"Vodiči po 8.00 h doviezli cestujúcich na konečné zastávky a vozidlá odstavili, do 9.00 h sa nezapojili do premávky," spresnila. Pripomenula, že aj počas hodinového štrajku premávali spoje k najväčším nemocniciam. "Obsluhované boli aj všetky električkové radiály, ktoré pokryla náhradná autobusová doprava," dodala.







Po 9.00 h sa podľa pokynov dopravného dispečingu, ktorý DPB posilnil na 16 ľudí, postupne obnovila premávka. "V plnom rozsahu bola obnovená o 10.30 h," dodala hovorkyňa.



Informácie o účasti zhruba 60 až 65 percent vodičov na štrajku pre TASR potvrdil predseda Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (ZO IOZ) pri DPB Július Orbán. "Nezaznamenali sme žiadne problémy či 'pokyvkávanie' dopravy. Bola plynulá, hlavne čo sa týka nemocničných spojov na Ružinov, Kramáre a Antolskú v Petržalke. Všetko, čo sme deklarovali, sme splnili,“ uviedol Orbán.



Výstražný štrajk vodičov MHD medzi 8.00 a 9.00 h sa konal i v Košiciach. Zamestnanci dopravných podnikov oboch najväčších slovenských miest ním chceli upozorniť na to, že štát stále finančne nepomohol ich dopravným podnikom s výpadkom príjmov spôsobeným pandémiou nového koronavírusu. Hrozí preto rušenie liniek MHD i prepúšťanie.



Podľa predsedníčky ZO IOZ pri Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) Andrey Vindišovej bol tento výstražný štrajk nutný. „Naši zamestnanci pracovali aj v čase pandemických opatrení, jazdili a vykonávali aj údržby. Nemôžu za to, že cestujúca verejnosť necestovala. Školáci boli doma, pracujúci zamestnanci mali homeoffice,“ povedala pre TASR.



Aktivitu v Bratislave i Košiciach podporil Dopravný podnik mesta Prešov formou tzv. podporného štrajku.



Podľa zástupcov exekutívy sa v súčasnosti má možnosťou podpory finančnej pomoci samosprávam, pod ktoré dopravné podniky patria, zaoberať Ministerstvo financií (MF) SR.