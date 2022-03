Dopravný podnik Bratislava nakúpi ďalšie jednosmerné električky

Bratislava 22. marca (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) podpísal rámcovú zmluvu na nákup nových jednosmerných električiek. V najbližších dňoch by mal mestský dopravca zadať výrobcovi objednávku na prvých 20 z nich. Dodané by mali byť do konca roka 2023. TASR o tom informoval hovorca DPB Martin Chlebovec. Obnova vozového parku súvisí aj s predĺžením električkovej trate v Petržalke.



Na základe výsledku verejného obstarávania pôjde o jednosmerné električky Škoda ForCity Plus 29T3 s dĺžkou viac ako 32 metrov a s kapacitou minimálne 240 cestujúcich. "Cestujúci sa čoskoro odvezú ďalšími modernými električkami, ktoré sú im z premávky už dobre známe. Do výbavy však dostanú nové prvky, čím posunieme cestovanie MHD opäť na vyšší level," skonštatoval predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.



Oproti rovnakým električkám, dodávaných v rokoch 2015 a 2016, bude karoséria vozidiel tuhšia a svetlá budú nahradené za plne ledkové. Električky budú mať klimatizáciu, informačný systém s prestupmi v reálnom čase, farebné vonkajšie displeje, nový kamerový systém, systém automatického počítania cestujúcich (APC), WiFi či USB nabíjačky. Okná budú mať tónované sklá so slnečnou ochranou. Po ich zaradení do premávky budú už dve tretiny vypravovaných električiek v hlavnom meste nízkopodlažné.



Dopravnému podniku dodá nové električky spoločnosť ŠKODA Transportation. Ich nákup je financovaný z eurofondov, na poskytnutie ktorých podpísal vlani DPB s Ministerstvom dopravy a výstavby SR zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.