DPB napriek avizovaným zmenám v MHD nevylučuje ďalšie opatrenia

Bratislava 2. februára (TASR) – Napriek februárovým avizovaným zmenám v bratislavskej mestskej hromadnej doprave (MHD) nevylučuje Dopravný podnik Bratislava (DPB) do budúcna ďalšie možné úsporné opatrenia. Ich zavedenie však bude závisieť od ďalšieho vývoja situácie. Pre TASR to uviedol hovorca DPB Martin Chlebovec. Nad prepúšťaním zamestnancov mestský dopravca neuvažuje.



Hoci predbežne vyčíslil úsporu financií, ktorú má zmenou režimu zastávok a optimalizáciou siete liniek MHD získať, podotýka, že ceny energií, pohonných hmôt a iných vstupných komodít nie sú v dlhodobom horizonte predvídateľné. "V súčasnosti nie je žiaden nástroj, ktorý by v dostatočnej miere refundoval 15-miliónový nárast energií. Preto nie je vylúčené, že budeme nútení prijať ďalšie opatrenia," pripustil Chlebovec.



Dopravný podnik patrí medzi veľkoodberateľov elektrickej energie a práve trakčná sieť, poháňajúca električkovú a trolejbusovú dopravu, predstavuje vyše 90 percent všetkých nákladov na elektrinu. Napriek tomu, že od minulého roka realizoval viaceré opatrenia zamerané na úsporu financií, pripomína ďalšie faktory, na základe ktorých prichádza od roku 2019 o milióny z rozpočtu. Pre tento rok hovorí o negatívnom dosahu vo výške 35 miliónov eur.



"DPB je mestským podnikom, kde je jediným akcionárom mesto. Ak má mesto, rovnako ako ďalšie samosprávy naprieč Slovenskom, aj v dôsledku zavedenia daňového bonusu a ďalších opatrení miliónové výpadky v príjmoch, je to problém aj pre DPB," podotkol Chlebovec.



Ubezpečil, že posledné mesiace hľadal podnik možnosti na zabezpečenie určitých úspor bez toho, aby zásadne ovplyvňovali fungovanie MHD. Práve februárové zmeny sú jedným zo spôsobov, ktorými chce dosiahnuť značnú úsporu aj bez výrazného dosahu na cestujúcich. Nad prepúšťaním vodičov neuvažuje.



Dopravný podnik tento rok zároveň očakáva dodanie 30 nových električiek, 50 hybridných trolejbusov a štyroch vodíkových autobusov. Nákupy boli zrealizované vďaka eurofondom. Najmä o externé zdroje sa mestský dopravca plánuje uchádzať aj pri ďalšej modernizácii vozového parku a infraštruktúry.



DPB zavedie od 13. februára celoplošne zastávky na znamenie pre autobusovú a trolejbusovú dopravu. Električiek sa to týkať nebude. Upraví aj premávku vybraných liniek, niektoré aj zruší. Ide o úsporné opatrenia pre rastúce ceny energií, ako aj ďalších iných položiek.