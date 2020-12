DPB nasadí v priebehu decembra do premávky štyri nové minibusy

Bratislava 9. decembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) nasadí v priebehu decembra do premávky štyri nové nízkopodlažné minibusy. Na trasách do kopcovitých častí hlavného mesta nahradia 12-ročné vozidlá. Minibusy sa postupne zaradia na linky s nižším dopytom cestujúcich, napríklad na linku 147, a po úprave prejazdnosti komunikácie či trasy aj na linku 44. TASR o tom informovala hovorkyňa dopravcu Ľubica Melcerová.



Minibusy sú dlhé takmer osem metrov a oproti starším vozidlám majú vyššiu kapacitu. "Prepravia naraz 32 cestujúcich, z toho 14 na nových, pohodlných, koženkových, čalúnených sedadlách v červenom a modrom prevedení. Modré sú určené prioritne pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou," priblížila Melcerová. Nástup a výstup cestujúcich do vozidiel bude cez predné dvere. Ich priestor je nízkopodlažný a hneď oproti nim sa nachádza priestor určený pre cestujúcich s detským kočíkom alebo cestujúcich s obmedzenou možnosťou pohybu.



Každé vozidlo je vybavené klimatizáciou, kamerovým systémom, LED svietidlami, wifi pripojením a USB nabíjačkami. Autobusy ponúknu cestujúcim prehľadné zobrazovanie informácií prostredníctvom vonkajších informačných tabúľ, vnútorného LCD displeja umiestneného v prednej časti vozidla a informácií o MHD umiestnených v interiéri vozidiel. Vybavené sú označovačom cestovných lístkov s prípravou na platbu bankomatovou kartou. Je tu aj funkcia hlásenia linky a smeru pre nevidiacich cestujúcich.