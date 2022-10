DPB: Tragická nehoda nie je systémovým zlyhaním zabezpečenia zastávok

Bratislava 3. októbra (TASR) – Tragickú nehodu, ku ktorej došlo v nedeľu (2. 10.) neskoro večer na zastávke Zochova na Staromestskej ulici v Bratislave, nemožno považovať za systémové zlyhanie zabezpečenia zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD). To aj v súvislosti so zisteným alkoholom a neprimeranou jazdou vodiča auta. Pre TASR to uviedol hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Chlebovec.Bratislavský mestský dopravca pripomína, že zastávky MHD musia ostať pre verejnosť prístupné, a podobne ako chodníky pre peších sú od áut oddelené obrubníkom. Práve ten má auto pri bežnej rýchlosti nasmerovať späť do jazdného pruhu.skonštatoval Chlebovec.Bezpečnosti cestujúcich v hlavnom meste však podľa neho prospieva, že na rozdiel od viacerých iných miest sú električkové zastávky vybavené zábradlím a väčšina zastávok autobusov i trolejbusov má vyvýšené nástupištia. Práve aj pre bezpečný prestup medzi linkami vznikajú v Bratislave moderné prestupné terminály, napríklad na Rivére alebo Záluhách. Zastávka na Staromestskej ulici vznikla spolu s vybudovaním podchodu a prístrešku ešte v roku 1980.Do budúcnosti bude preto podľa DPB pravdepodobne predmetom odborných diskusií zavádzanie plných čiar, užších jazdných pruhov či iných prvkov dopravného značenia. Tie by mali napríklad obmedziť predbiehanie vozidiel MHD a uprednostniť zníženie jazdnej rýchlosti pred plynulosťou cestnej premávky. Práve rýchlosť vozidiel spôsobuje spravidla pri nehodách fatálne následky.poznamenal Chlebovec. Dopravný podnik aj v tejto súvislosti rázne odsudzuje jazdu akýmkoľvek dopravným prostriedkom pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok. Mestský dopravca aj v kontexte tejto nehody podporuje navrhovanú úpravu, na základe ktorej by sa mali sprísniť tresty za vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu.K nehode na zastávke Zochova na Staromestskej ulici v Bratislave došlo po tom, ako auto s opitým vodičom narazilo do ľudí stojacich na zastávke. Nehoda si vyžiadala piatich mŕtvych a piatich zranených.