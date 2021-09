DPB: Nočné bežecké podujatie ovplyvní dočasne aj niektoré linky MHD

Bratislava 18. septembra (TASR) – Pre sobotný bratislavský nočný beh Telekom Night Run treba v hlavnom meste počítať aj s dočasnými obmedzeniami v mestskej hromadnej doprave (MHD). Spoje dotknutých autobusových a električkových liniek budú počas presunu bežcov pozdržané alebo presmerované na obchádzkové trasy. Na sociálnej sieti o tom informuje Dopravný podnik Bratislava (DPB).



Krátkodobo podržaná bude napríklad električková linka 3. Pri tuneli budú krátkodobo podržané počas prechodu bežcov z nábrežia do tunela aj autobusové linky 20, 30, 31, 37 a 39.



Električky na linke 1 budú premávať po trase Hlavná stanica – Blumentál – Vazovova – Americké námestie – Špitálska – Centrum – Námestie SNP – Obchodná – Hlavná stanica.



Električky na linke 4 budú premávať medzi zastávkami Kráľovské údolie a Centrum cez tunel, Kapucínsku a Námestie SNP.



Električky na linke 9 budú premávať medzi zastávkami Kráľovské údolie a Poštová cez nábrežie, Šafárikovo námestie/Jesenského a Námestie SNP.



Autobusová linka 29 bude mať skrátenú trasu po Most SNP, kde bude mať nástupište/výstupište ako linky 30 a 37.



Autobusová linka 50 bude premávať v smere na Kukučínovu medzi zastávkami Aupark a Malá scéna cez Einsteinovu, Most Apollo, Landererovu a Pribinovu. V opačnom smere bude jazdiť po svojej stálej trase.



Autobusová linka 70 bude z Podunajských Biskupíc premávať po skrátenej trase po zastávku Malá scéna.



Bežecké podujatie je naplánované približne v čase medzi 19.00 a 20.00 h.