DPB: Nové električky a hybridné trolejbusy majú premávať od jesene

Bratislava 16. augusta (TASR) - Nové električky a hybridné kĺbové trolejbusy sa majú do výpravy v bratislavskej mestskej hromadnej doprave zaraďovať postupne v priebehu jesene. Na stredajšom brífingu o tom informoval podpredseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) Milan Donoval. Dodal, že celkovo má do hlavného mesta prísť 30 nových električiek a 23 trolejbusov. Ich hodnota je približne 60 miliónov eur.



Obe nové vozidlá čaká pred zaradením do premávky proces homologizácie. "To znamená otestovanie ich technických parametrov a jazdných vlastností v uliciach Bratislavy. Najprv bez cestujúcich, následne s nimi," doplnil.



Podotkol, že vďaka novým električkám sa podarí zvýšiť podiel nízkopodlažných a klimatizovaných električiek zhruba z polovice výpravy na dve tretiny. Jazdiť by podľa neho mali na všetkých električkových linkách. Nová flotila dráhových vozidiel sa podľa jeho slov objaví v uliciach Bratislavy raz za desať až 15 rokov.



Priblížil, že prvý hybridný kĺbový trolejbus sa od jeho predchodcov odlišuje hybridným pohonom, ktorý je vo forme trakčnej batérie. "Nie celú trasu musí ísť pod trolejom, ale dokáže sa priebežne dobíjať. Budú preto vedieť ekologickou formou nahradiť autobusy premávajúce na linke číslo 61, medzi hlavnou železničnou stanicou a letiskom. "



Trolejbusy majú byť podľa slov Donovala dodané v priebehu tohto roka. Doplnil, že do DPB dopravili zatiaľ dve nové električky a ďalšie budú dochádzať v priebehu jesene, zimy a jari budúceho roka. "Tým, že ide o nové dopravné prostriedky, hovoríme o ekologických dopravných prostriedkoch a ekologickom cestovaní," podotkla námestníčka primátora Bratislavy Tatiana Kratochvílová.