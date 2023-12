DPB od soboty spustí spoj na Kamzík, posilní aj niektoré vybrané spoje

Bratislava 8. decembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) od soboty (9. 12.)spustí sezónnu linku 144, ktorá cestujúcich dopraví až na Kamzík. Od nedele (10. 12.) zároveň predĺži vybrané spoje zo Záhorskej Bystrice do lokality Bory. TASR o tom informoval hovorca DPB Martin Chlebovec.



Linka 144 bude premávať každý víkend, počas zimných prázdnin aj v pracovné dni. Informácie o jej prevádzke bude dopravný podnik každý týždeň oznamovať na svojom webe. "Nastúpiť je možné na zastávke Koliba (linka 44), odkiaľ bude každú polhodinu vyrážať k blízkemu parkovisku P+R a následne na Kamzík. Odchody zo zastávky Koliba budú vždy nadväzovať na príchod linky 44 a cestujúci budú mať dostatok času na prestup," priblížil Chlebovec.



Po diskusii s bratislavskou mestskou časťou Záhorská Bystrica zároveň DPB od nedele predĺži trasu linky 36 zo Záhorskej Bystrice k OC Bory. "Práve prioritou Mestskej časti Záhorská Bystrica bolo priame spojenie s OC Bory a doprava žiakov do Dúbravky, preto sa spoje linky 36 predĺžia nielen k obchodnému centru, ale vo vybraných intervaloch aj do tejto mestskej časti až na Žatevnú, kam prídu ako školská linka Šk16. Zvyšné spoje budú celodenne končiť svoju trasu na zastávke OC Bory," ozrejmil hovorca.