DPB odporúča cestujúcim linkou 801 nosiť pas alebo Občiansky preukaz

Bratislava 12. marca (TASR) – Dopravný podnik Bratislava odporúča cestujúcim linkou 801, aby mali pri sebe cestovný pas alebo občiansky preukaz s trvalým pobytom v Slovenskej republike. V súvislosti s opatreniami ústredného krízového štábu pre výskyt nového koronavírusu na to upozornil na sociálnej sieti.



"Podľa informácií dostupných po zasadaní krízového štábu štátnych zložiek je pravdepodobné, že piatok 13. marca od 7. hodiny rannej budú na hraničných priechodoch prebiehať kontroly a osoby, ktoré nedisponujú slovenským pasom alebo nemajú trvalý pobyt na Slovensku, ktorý vedia dokladovať občianskym preukazom, nebudú do krajiny vpustené," vysvetlil dopravný podnik. Linka 801 premáva z a do Maďarska.