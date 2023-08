DPB opravuje trať na Jesenského, električky 1 a 4 jazdia cez tunel

Bratislava 5. augusta (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) začína v sobotu s opravou električkovej trate na Jesenského ulici v Bratislave. Práce by mali trvať do 27. augusta. Električkové linky 1 a 4 tak majú v centre mesta dočasne pozmenenú trasu, premávajú cez tunel. Mestský dopravca o tom informuje na svojom webe.



Zastávky Jesenského a Námestie Ľ. Štúra nie sú linkou č. 1 vôbec obsluhované. Zastávka Centrum je obsluhovaná iba v smere na Hlavnú stanicu. Zastávky Jesenského a Námestie Ľ. Štúra neobsluhuje ani linka č. 4. Zastávky Chatam Sófer a Most SNP sú obsluhované iba v smere na Zlaté Piesky/Stanica Nové Mesto.



"Náhradnú dopravu počas výluky zabezpečí linka 29. Po trase Malá scéna - Riviéra budú premávať vložené spoje, ktoré zabezpečia celodenný 15-minútový interval linky," približuje DPB. Spoje končiace na zastávke Riviéra budú mať výstupnú zastávku v prestupnom termináli (nástupište D liniek 32 a 33 smer Dlhé Diely).



Pri ceste smerom na Hlavnú stanicu zo zastávky Námestie Ľ. Štúra odporúča mestský dopravca presun na autobusové linky 29, 50 alebo 70 na zastávku Šafárikovo námestie, na ktorej je možné prestúpiť na linku 1. Pri ceste smer Hlavná stanica/Dúbravka zo zastávky Jesenského je nutný peší presun na zastávku Centrum, kde je možné prestúpiť na dotknuté električkové linky.