Dopravný podnik Bratislava otvára pri príležitosti MDD Depo Krasňany

Bratislava 4. júna (TASR) – Výstavu vozidiel, ukážky nakoľajovania a magnetických bŕzd či jazdu depom pripravuje Dopravný podnik Bratislava (DBP) v rámci sobotného podujatia pri príležitosti MDD v Depe Krasňany. Návštevníci sa priamo do vozovne budú môcť odviezť aj posilnenou električkovou linkou 7.



"Po 17 rokoch otvárame verejnosti aj brány našej Vozovne Krasňany, ktorá je zaujímavá infraštruktúrou pre električky a elektrobusy," pozýva predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.



Mestský dopravca predstaví napríklad fungovanie električkovo-elektrobusovej vozovne, a to priamo jazdou areálom električkou či elektrobusom cez údržbovú a dobíjaciu halu. Pre najmenších sú pripravené tvorivé dielne, maľovanie na tvár, vymaľovávanie tričiek s motívom električky, ale tiež Osmijankové rozprávky o princeznách v podaní Bratislavského bábkového divadla.



Súčasťou trolejbusového dňa bude aj nábor nových vodičov autobusov, trolejbusov a električiek.



Podujatie potrvá od 10.00 do 17.00 h, vstup do areálu je bezplatný. Návštevníkov do depa odvezie posilnená električková linka 7 na trase Hlavná stanica - Blumentál - Račianske mýto - Depo Krasňany. Do vozovne sa dostanú aj električkovou linkou 3 a autobusovou linkou 51.