DPB: Počet vodičov umožňuje zachovanie všetkých plánovaných spojov

Bratislava 9. júla (TASR) - Počet vodičov v Dopravnom podniku Bratislava (DPB) umožňuje zachovanie výpravy všetkých plánovaných spojov mestskej hromadnej dopravy (MHD), teda v plnom rozsahu. Deklaruje to mestský dopravca. V súčasnosti zamestnáva zhruba 1500 vodičov autobusov, trolejbusov a električiek. Pre TASR to uviedol hovorca DPB Martin Chlebovec.



"V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že DPB je jeden z mála dopravcov, ktorý spoje neodrieka a jazdí podľa vopred zverejneného cestovného poriadku," skonštatoval Chlebovec.



Dopravný podnik by však nad rámec prirodzeného udržiavania stavu vodičov potreboval prijať približne 30 vodičov. Zároveň sa tento rok pripravuje na rozvoj trolejbusovej dopravy, s čím súvisí transformácia niektorých autobusových liniek na trolejbusové. To vyvoláva najmä potrebu zvýšenia počtu vodičov trolejbusov.



"V tomto ohľade preto podnik dlhodobo komunikuje voľné pracovné miesta, ich benefity, ale aj svojim súčasným vodičom ponúka rozšírenie kvalifikácie na iný dopravný prostriedok," poznamenal Chlebovec. Ponúka napríklad preškolenie na skupinu D priamo v podnikovej autoškole, finančne pomáha i s ubytovaním. Nadčasy prepláca nad rámec zákona, platí aj za čakanie medzi spojmi. "Dôležité je podčiarknuť, že vodiči dostávajú kompletný servis a nemusia sa starať o údržbu alebo poistné udalosti," podotkol.