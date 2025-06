DPB ponúka možnosť vyskúšať si šoférovať autobus alebo trolejbus

Bratislava 21. júna (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) ponúka v sobotu možnosť vyskúšať si šoférovať autobus alebo trolejbus. Robí tak v rámci náborového dňa v Depe Jurajov dvor. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.



„Táto jedinečná príležitosť je určená všetkým záujemcom o prácu vodiča, ale aj tým, ktorí už dlhšie snívajú o práci v doprave, no zatiaľ nenašli odvahu urobiť prvý krok,“ podotkol Vozár.



Riadenie autobusov a trolejbusov si môžu pod dohľadom inštruktorov vyskúšať aj záujemcovia s vodičským oprávnením skupiny B. Ak sa rozhodnú nastúpiť k mestskému dopravcovi, ten im poskytne kompletnú odbornú prípravu, tréningy aj individuálny prístup vo vlastnej akreditovanej autoškole. Podmienkou pre vodiča autobusu je vek 21 rokov, pre trolejbus 24 rokov.



Podujatie potrvá od 10.00 do 15.00 h. Vstup do areálu je iba z Vajnorskej ulice a je koordinovaný.