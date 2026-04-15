< sekcia Regióny
DPB ponúka na náborovom dni možnosť vyskúšať si šoférovať autobus
Riadenie autobusov si budú môcť pod dohľadom inštruktorov vyskúšať aj záujemcovia s vodičským oprávnením skupiny B. Podmienkou pre vodiča autobusu je vek 21 rokov.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) ponúkne v piatok (17. 4.) možnosť vyskúšať si šoférovať autobus. Urobí tak v rámci náborového dňa v Depe Jurajov dvor. Podujatie sa uskutoční v deň prvého Svetového dňa verejnej dopravy. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.
„Táto ponuka je určená všetkým, ktorí uvažujú o práci v doprave, ale zatiaľ nenašli odvahu spraviť prvý krok, aj tým, ktorí aktívne hľadajú stabilné pracovné uplatnenie,“ skonštatoval Vozár.
Riadenie autobusov si budú môcť pod dohľadom inštruktorov vyskúšať aj záujemcovia s vodičským oprávnením skupiny B. Podmienkou pre vodiča autobusu je vek 21 rokov. Úspešní záujemcovia budú môcť nastúpiť do kurzu v máji, pričom im mestský dopravca umožní bezplatné rozšírenie oprávnenia o skupinu D vo vlastnej autoškole. Podmienkou bude následné odpracovanie dohodnutého počtu hodín ako vodič DPB.
Podujatie potrvá od 14.00 do 18.00 h. Vstup do areálu bude z Vajnorskej ulice.
Podujatie sa bude konať zároveň v deň prvého Svetového dňa verejnej dopravy (World Public Transport Day) - globálnej iniciatívy, ktorá pripomína, aké dôležité miesto zaujíma MHD v každodennom živote miliónov ľudí. DPB sa do nej pripája ako jeden z jej prvých účastníkov na Slovensku. Vlani prepravil celkovo 296.703.084 cestujúcich, mestský dopravca hovorí o rekordnom čísle v jeho histórii.
„Táto ponuka je určená všetkým, ktorí uvažujú o práci v doprave, ale zatiaľ nenašli odvahu spraviť prvý krok, aj tým, ktorí aktívne hľadajú stabilné pracovné uplatnenie,“ skonštatoval Vozár.
Riadenie autobusov si budú môcť pod dohľadom inštruktorov vyskúšať aj záujemcovia s vodičským oprávnením skupiny B. Podmienkou pre vodiča autobusu je vek 21 rokov. Úspešní záujemcovia budú môcť nastúpiť do kurzu v máji, pričom im mestský dopravca umožní bezplatné rozšírenie oprávnenia o skupinu D vo vlastnej autoškole. Podmienkou bude následné odpracovanie dohodnutého počtu hodín ako vodič DPB.
Podujatie potrvá od 14.00 do 18.00 h. Vstup do areálu bude z Vajnorskej ulice.
Podujatie sa bude konať zároveň v deň prvého Svetového dňa verejnej dopravy (World Public Transport Day) - globálnej iniciatívy, ktorá pripomína, aké dôležité miesto zaujíma MHD v každodennom živote miliónov ľudí. DPB sa do nej pripája ako jeden z jej prvých účastníkov na Slovensku. Vlani prepravil celkovo 296.703.084 cestujúcich, mestský dopravca hovorí o rekordnom čísle v jeho histórii.