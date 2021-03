DPB posilní od soboty autobusové spoje do lesoparku

Bratislava 24. marca (TASR) - V Bratislave posilnia od soboty (27. 3.) mestskú hromadnú dopravu (MHD) do lesoparku. Do konca októbra tam budú všetky linky počas voľných dní premávať v zlepšenom režime, a to v čase od 8.30 do 19.30 h. TASR o tom informovala hovorkyňa Dopravného podniku Bratislava (DPB) Ľubica Melcerová.



Na Železnej studničke bude zavedená aj každoročná sezónna doprava na Kačín. Linka 43 tak od zastávky Železná studnička bude striedavo každých 40 minút premávať do lesoparku a na Kačín. "Medzi Patrónkou a Železnou studničkou bude interval medzi spojmi naďalej 20 minút," podotkla Melcerová.



Na linke 52, ktorá premáva z Vajnôr do Rače na Potočnú, odkiaľ sa dá dostať k výletnému miestu Biely kríž, bude zabezpečený interval 30 minút od 8.30 do 19.30 h. "Časy odchodov budú nastavené tak, aby cestujúci stíhali prípoj na električkovú linku 3 na zastávke Detvianska," spresnila hovorkyňa. Linka 144, ktorá spája Kolibu a Kamzík, bude premávať dlhšie, a to od 8.30 do 19.30 h a na Kolibe bude mať prípoje na linky 203 a 145 (linka, ktorá nahradí pôvodnú linku 44).