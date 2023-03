V Bratislave posilnia premávku liniek MHD do turistických lokalít

Bratislava 15. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) posilňuje od 25. marca premávku liniek mestskej hromadnej (MHD) do bratislavských turistických lokalít. Týka sa to liniek 43, 52 a 144, po zimnej pauze sa zároveň vracia linka 154 do oblasti Horárne Krasňany. S príchodom jarných dní spúšťa kampaň #sMHDpozelenej. Mestský dopravca taktiež pristúpi k úprave liniek vo viacerých lokalitách.



"Návštevníkom Lesoparku ponúkame komfortnú, rýchlu a ekologickú alternatívu k osobnému autu. Nadšencom turistiky odpadne nutnosť hľadania parkovacieho miesta, prírodu v okolí Bratislavy môžu preskúmať krížom-krážom bez nutnosti vrátiť sa na pôvodné miesto," konštatuje predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.



Cestujúci sa opäť komfortne dostanú aj do Kačínskej doliny, do ktorej zaistí dopravu linka 43, ktorá na konečnú Kačín bude premávať striedavo s konečnou Lesopark. Po trase Pekná cesta – Horáreň Krasňany začne po zimnej prestávke jazdiť linka 154 a spojenie Rače s lesmi nad Potočnou zabezpečí linka 52. Na linke 144 premávajúcej na Kamzík pridáva dopravný podnik večerné spoje a predlžuje premávku až do 19.15 h. Zároveň zlepší jej nadväznosť na trolejbusovú linku 44.



K rovnakému dátumu príde k úprave cestovných poriadkov liniek 45, 67 a 79. V snahe zlepšiť prístup do Národného onkologického ústavu zavádza mestský dopravca na linke 45 nové spoje zabezpečujúce dopravu o 7.00 a 19.00 h. Zmení tiež rozsah premávky linky 79, ktorá bude premávať nielen v špičkách pracovných dní, ale celodenne mimo víkendov.



Po vyhodnotení podnetov od obyvateľov, ale aj pre nízku vyťaženosť bude linka 67 medzi zastávkami Vinohradnícka a Ovčiarska premávať iba počas špičiek pracovných dní. Rozsah premávky v úseku Astronomická – Vinohradnícka sa nemení.



S príchodom letného režimu je spojená aj každoročná zmena času. Tá v nedeľu 26. marca zastihne v premávke 20 nočných liniek, ktoré vykonajú odchody pred 2.00 h podľa zimného času. Odchody po 2.00 h budú vykonané už podľa letného času, pričom k zmene času príde vo vozidlách automaticky.