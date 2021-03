DPB posilnil linku 65, ráno bude jazdiť každých 15 minút

Bratislava 29. marca (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) od pondelka kapacitne posilnil MHD linku 65. Autobusy od začiatku rannej špičky budú jazdiť každých 15 minút namiesto doterajšieho 30-minútového intervalu. Dopravca o tom informuje na sociálnej sieti. Zmenou reaguje na podnety od cestujúcich z Dolných honov, ktorí smerovali do Trnávky, Vajnôr či Rače.



Linka bude v 15-minútovom intervale premávať z Čiližskej medzi 4.46 a 9.46 h. "Výrazne tak zvýšime komfort cestujúcich, ktorí nebudú musieť čakať na autobus tak dlho a skoro ráno zároveň zdvojnásobíme kapacitu spojov, čím ponúkneme dosť miest pre všetkých," priblížil DPB.



Dopravca zároveň avizuje, že zlepšenia sa dočkajú aj cestujúci medzi bratislavskou Dúbravkou a automobilkou Volkswagen. Zmeny sa dotknú autobusovej linky 20, ktorá funguje ako spojnica sídliska Devínska Nová Ves s električkami do centra mesta. Zároveň zabezpečuje aj dopravu zamestnancov do Volkswagenu.



"Práve v časoch hromadného striedania zmien premávajú autobusy veľmi vyťažené. Vytypovali sme si preto všetky najvyťaženejšie spoje a od pondelka na ne v pracovných dňoch nasadíme kapacitné kĺbové vozidlá," spresnil dopravca.