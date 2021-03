DPB potvrdil, že pri incidente pod Mostom SNP išlo o vodiča MHD

Bratislava 4. marca (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) potvrdil, že pri utorkovom (2. 3.) incidente na zastávke pod bratislavským Mostom SNP išlo o vodiča bratislavskej MHD. Ten bol predvedený na policajné oddelenie po tom, čo policajná hliadka spozorovala, že nedodržiava aktuálne protipandemické opatrenia, nemal prekrytý nos a ústa ochranným rúškom či respirátorom, fajčil na zastávke, nechcel preukázať svoju totožnosť a na výzvy polície nereagoval.



"Situácia nás nesmierne mrzí a robíme všetko pre to, aby sa už neopakovala. S dotyčným vodičom už mal jeho nadriadený rozhovor. Viac informácií k vzniknutej situácii nebudeme poskytovať, nakoľko je v štádiu vyšetrovania," uviedla pre TASR hovorkyňa DPB Ľubica Melcerová.



K incidentu došlo v Bratislave v utorok krátko po 8.45 h na zastávke Most SNP. Policajná hliadka spozorovala muža, ktorý nedodržiaval aktuálne protipandemické opatrenia, a to prekrytie nosa a úst rúškom, respirátorom či šatkou. Týmto konaním sa podľa polície dopustil priestupku. Okrem toho muž podľa polície nerešpektoval zákaz fajčenia na zastávke, čím sa dopúšťal taktiež priestupku. Odmietol polícii aj hodnoverným spôsobom preukázať svoju totožnosť.



"Pri kontrolách je veľmi dôležité komunikovať s policajtmi. Policajti voči občanom postupujú ústretovo. Muž s policajnou hliadkou odmietol spolupracovať a na výzvy polície nereagoval. Následne bol zo strany polície vyzvaný k podaniu vysvetlenia na útvare Policajného zboru. Túto výzvu však takisto odmietol. Z uvedeného dôvodu bol v zmysle zákona predvedený na príslušný útvar Policajného zboru," vysvetlilo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave. Vodič bol po podaní vysvetlenia následne o 09.20 h prepustený na slobodu. "Za takéto konanie hrozí mužovi v správnom konaní sankcia 1650 eur," uviedla polícia.