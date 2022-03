Bratislavčania, pozor: DPB presmeruje nočné linky N61 a N80

Bratislava 25. marca (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) presmeruje od soboty (26. 3.) nočné linky N61 a N80 na nové trasy, čím chce zlepšiť obsluhu centra mesta. Mestský dopravca to pripomína na sociálnej sieti.



Nočná linka N61 bude po novom jazdiť po trase Hlavná stanica – Štefánikova – Hodžovo námestie – Suché mýto – Námestie SNP, Rajská – Dunajská – Mlynské nivy, odkiaľ bude premávať na letisko už po svojej pôvodnej trase.



Zruší sa tak obsluha zastávok Hodžovo námestie (smer letisko), Kollárovo námestie, Špitálska a Ondrejský cintorín. "Na novej trase obslúži zastávky Suché mýto, Centrum a Dunajská. V smere na Hlavnú stanicu zastaví na Hodžovom námestí na zastávke autobusov," približuje dopravný podnik.



Linka N80 bude presmerovaná na trasu Hlavná stanica – Štefánikova – Hodžovo námestie – Suché mýto – Námestie SNP – Štúrova – Starý most – Jantárová cesta, odkiaľ bude pokračovať po svojej pôvodnej trase na konečnú Kapitulský dvor.



Zruší sa tak obsluha zastávok Hodžovo námestie (smerom do Petržalky), Zochova, Aupark a Muchovo námestie. "Na zmenenej trase obslúži zastávky Suché mýto, Centrum, Šafárikovo námestie a Sad Janka Kráľa," doplnil DPB.