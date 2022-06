Dopravný podnik Bratislava chce prijať nových vodičov i mechanikov

Bratislava 8. júna (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) prijme pre chystané hybridné trolejbusy 50 nových vodičov a mechanikov. Prijme však aj nových šoférov autobusov, klasických trolejbusov i električiek. V sobotu (11. 6.) organizuje preto skúšobné jazdy. Nástupný plat pre vodičov je 1300 až 1800 eur, mechanici zarobia 1000 až 1700 eur. TASR o tom informoval hovorca DPB Martin Chlebovec.



"Prvé hybridné trolejbusy začnú jazdiť v Bratislave budúci rok, ale nových kolegov prijímame už teraz. Chceme si ich dôkladne zaškoliť na súčasných autobusových a trolejbusových linkách. Tí najšikovnejší dostanú možnosť podieľať sa na spustení nového dopravného systému v Bratislave," skonštatoval predseda Predstavenstva DPB Martin Rybanský.



Pre hlavné mesto pripravuje DPB inovovaný dopravný systém, teda hybridné trolejbusy s batériovým elektromotorom. Od budúceho roka by mali nahrádzať vozidlá so spaľovacím motorom na viacerých súčasných linkách. Hlavnú stanicu prepoja napríklad s letiskom, s Mostom SNP, Horským parkom, Hradom či Kolibou. Súčasťou objednávok je aj 16 veľkokapacitných megatrolejbusov s dĺžkou viac ako 24 metrov. Má ísť o najdlhšie trolejbusy na svete. Premávať budú z hlavnej stanice na Dolné hony.



Okrem šoférov hybridných trolejbusov prijme mestský dopravca aj nových šoférov autobusov, klasických trolejbusov, električiek i mechanikov na všetky dopravné prostriedky. Záujemcom umožní vyskúšať si skúšobné jazdy pod dohľadom inštruktorov v areáli Depa Trnávka. Predregistrácia nie je potrebná, treba mať len vek minimálne 24 rokov a vodičský preukaz skupiny B. Akcia potrvá v sobotu od 10.00 do 14.00 h.



Mestský dopravca ponúka záujemcom aj viacero benefitov. Ide napríklad o preplatenie kurzu na rozšírenie vodičského oprávnenia, príplatky aj nad rámec zákona, príspevok na ubytovanie, mimobratislavským uchádzačom preplatí aj náklady spojené s cestovaním za prácou. Dopravný podnik prijme ľudí na hlavný pracovný pomer, ale aj na kratšie úväzky.