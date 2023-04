DPB sa opäť zapojí do mestských dní aj jazdami historickými vozidlami

Bratislava 17. apríla (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) sa opäť zapojí do Bratislavských mestských dní. Počas nadchádzajúceho víkendu (22. - 23. 4.) čakajú cestujúcich jazdy historickými vozidlami, suveníry na Jesenského ulici a posilnená doprava. TASR o tom informoval hovorca DPB Martin Chlebovec s tým, že ani tento rok nebudú chýbať zážitkové jazdy so sprievodcom.



"Popri objavovaní a spoznávaní rozmanitých miest a atrakcií budeme s našimi historickými vozidlami ďalším obohatením víkendového výletu," uviedol predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.



DPB vypraví oba víkendové dni tri historické linky (A) električky, (H) trolejbusy, (M) autobusy, ktoré budú premávať v 30-minútovom intervale podľa cestovného poriadku od 10.00 do 17.00 h. V uliciach tak bude možné vidieť vozidlá od konca 50. rokov až po rok 2000. Jazda bude bezplatná.



Historické električky budú premávať po trase Jesenského – Špitálska - Vazovova – Blumentál – Obchodná - Tunel – Most SNP – Jesenského. Historické autobusy pôjdu cez zastávky Jesenského – Dunajská – Autobusová stanica – Pod stanicou – Pražská - ZOO – Botanická záhrada - Lanfranconi – Most SNP – Jesenského. No a historické trolejbusy budú premávať po trase Šulekova – Hodžovo námestie – Kollárovo námestie – Svätoplukova - Prievozská – Miletičova – Jelačičova a späť.



Okrem toho vypraví DPB v sobotu aj mimoriadnu linku R pri príležitosti Prvého parného dňa Železničného múzea Bratislava-Východ. Linka odvezie cestujúcich od 10.00 do 17.30 h po trase Rušňové depo I – Sklabinská – Pri Šajbách – Pastierska – Stolárska – Detvianska – Nám. A. Hlinku – kruhový objazd – Nám. A. Hlinku – Detvianska – Ihrisková – Pastierska – Pri Šajbách – Sklabinská – Rušňové depo I.



V sobotu budú môcť cestujúci stretnúť DPB na zastávke Jesenského, kde budú pripravené suveníry. Zastávka bude zároveň slúžiť ako prestupný bod historických liniek.



DPB zároveň informoval, že posilní bežné električkové linky 4 a 9, a trolejbusovú linku 47 vypravením kapacitnejších vozidiel.