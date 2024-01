DPB skončil za rok 2022 v strate viac ako 2,4 milióna eur

Bratislava 14. januára (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) skončil ešte v roku 2022 v účtovnej strate vo výške viac ako 2,4 milióna eur. Vyplýva to z riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti. Podľa mestského dopravcu sa pod takýto hospodársky výsledok podpísalo viacero faktorov. Napriek tomu deklaruje, že ohrozené nie je ani pokračovanie činnosti spoločnosti, ani zabezpečovanie služieb mestskej hromadnej dopravy (MHD).



"Na strane nákladov došlo k externému nárastu cien energií a pohonných látok. Náklady spojené so spotrebou nafty vzrástli vplyvom vývoja cien komodít na svetových trhoch oproti roku 2021 takmer o sedem miliónov eur. Rástli tiež náklady na ostatné energie," uviedol pre TASR hovorca DPB Jozef Vozár.



Podľa hlavného mesta ako akcionára DPB sa na výške straty podieľali aj ďalšie faktory. Najmä pokles tržieb z dôvodu zníženia počtu cestujúcich zapríčinený pandemickou situáciou. Negatívny vplyv má aj skutočnosť, že mestský dopravca nemohol, na rozdiel od tých súkromných, čerpať žiadnu štátnu pomoc ako kompenzáciu počas koronakrízy.



Dopravný podnik ubezpečuje, že v spolupráci s mestom koriguje tento stav smerom znižovania straty do ďalšieho obdobia. Zároveň intenzívne pracuje na nedostatkoch, ktoré sa v rámci predchádzajúcich rokov v správach nezávislého audítora opakovali. Tvrdí, že oproti roku 2021 prišlo k veľkému posunu, keď odstránil množstvo bodov, ktoré audítor namietal ešte v roku 2021. "Cieľom je postupne odstrániť všetky výhrady," skonštatoval Vozár.



Posun oproti roku 2021 vníma aj podpredseda Dozornej rady DPB a bratislavský mestský poslanec Juraj Káčer. V roku 2023 sa podľa neho začalo pracovať aj na nedostatkoch, ktoré sa v minulosti opakovali, avšak neboli dlhodobo strategicky odstraňované. "Cieľom spoločnosti musí byť v krátkodobom horizonte zapracovanie všetkých bodov, ktoré boli vytýkané," uviedol pre TASR Káčer.



Na otázku TASR, ako vníma magistrát konštatovanie audítora, "že skutočnosti indikujú existenciu významnej neistoty v súvislosti s nepretržitým pokračovaním činnosti spoločnosti," odpovedal, že jedným zo základných cieľov je zabezpečiť spoľahlivú MHD. "Podľa aktuálnych informácií a prognóz vedenia spoločnosti nie je v súčasnej dobe ohrozený predpoklad nepretržitého fungovania spoločnosti," povedal hovorca Bratislavy Peter Bubla.



Deklaruje to aj mestský dopravca. Poukazuje aj na novú rámcovú zmluvu o výkone služieb vo verejnom záujme uzatvorenú s hlavným mestom na obdobie rokov 2024 - 2033. Táto zmluva garantuje pre DPB preplácanie všetkých ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré mu vzniknú pri zabezpečovaní služieb MHD. "Na základe toho nie je ohrozené pokračovanie činnosti spoločnosti a zabezpečovanie služieb MHD," odkázal Vozár.



Káčer taktiež pripomína, že dopravný podnik by ako subjekt vo verejnom záujme nedokázal fungovať bez podpory zo strany akcionára. V zmysle uzavretej rámcovej zmluvy sú finančné transfery a ich výška fázované v horizonte presahujúcom dlhšie obdobie. Výsledkom podľa neho je, že DPB si na zabezpečenie prevádzkovej, ale aj investičnej činnosti zabezpečuje externé formy finančného krytia.



Prioritou hlavného mesta je kvalitná a dostupná MHD. V roku 2023 preto pristúpilo aj k zvýšeniu príspevku na zabezpečovanie tejto služby vo verejnom záujme.