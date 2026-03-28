< sekcia Regióny
DPB spúšťa novú sezónu rekreačných liniek #sMHDpozelenej
Súčasťou sezónnej kampane sú aj linky premávajúce k zoo.
Autor TASR
Bratislava 28. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) spúšťa v sobotu novú sezónu obľúbených rekreačných liniek #sMHDpozelenej. TASR o tom informoval DPB i Bratislavská integrovaná doprava.
Autobusová linka 43 bude počas voľných dní premávať až na Kačín a do Lesoparku. Linka 144 bude cez víkendy a sviatky spájať Kolibu s Kamzíkom. Linka 154 opäť prepojí Horáreň Krasňany s Peknou cestou, kde možno prestúpiť na električku linky 3.
