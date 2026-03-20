DPB spustí novú sezónu rekreačných liniek
Autobusová linka 43 bude počas voľných dní premávať až na Kačín a do Lesoparku.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) spustí od 28. marca novú sezónu obľúbených rekreačných liniek #sMHDpozelenej. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.
Autobusová linka 43 bude počas voľných dní premávať až na Kačín a do Lesoparku. Linka 144 bude cez víkendy a sviatky spájať Kolibu s Kamzíkom. Linka 154 opäť prepojí Horáreň Krasňany s Peknou cestou, kde možno prestúpiť na električku linky 3.
„Vnímame, že cestujúci využívajú MHD aj na dopravu k voľnočasovým aktivitám, a práve preto každú jar spúšťame obľúbený projekt, ktorý prináša pohodlné spojenie do prírody aj k obľúbeným mestským destináciám. Ambíciou je, aby bola MHD prirodzenou voľbou nielen počas pracovných dní, ale aj pri víkendových výletoch, a zároveň pohodlnou alternatívou k individuálnej doprave,“ skonštatoval predseda Predstavenstva DPB Martin Rybanský.
Súčasťou sezónnej kampane sú aj linky premávajúce k zoo.
Autobusová linka 43 bude počas voľných dní premávať až na Kačín a do Lesoparku. Linka 144 bude cez víkendy a sviatky spájať Kolibu s Kamzíkom. Linka 154 opäť prepojí Horáreň Krasňany s Peknou cestou, kde možno prestúpiť na električku linky 3.
„Vnímame, že cestujúci využívajú MHD aj na dopravu k voľnočasovým aktivitám, a práve preto každú jar spúšťame obľúbený projekt, ktorý prináša pohodlné spojenie do prírody aj k obľúbeným mestským destináciám. Ambíciou je, aby bola MHD prirodzenou voľbou nielen počas pracovných dní, ale aj pri víkendových výletoch, a zároveň pohodlnou alternatívou k individuálnej doprave,“ skonštatoval predseda Predstavenstva DPB Martin Rybanský.
Súčasťou sezónnej kampane sú aj linky premávajúce k zoo.