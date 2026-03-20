Piatok 20. marec 2026
DPB spustí novú sezónu rekreačných liniek

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) spustí od 28. marca novú sezónu obľúbených rekreačných liniek #sMHDpozelenej. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.

Autobusová linka 43 bude počas voľných dní premávať až na Kačín a do Lesoparku. Linka 144 bude cez víkendy a sviatky spájať Kolibu s Kamzíkom. Linka 154 opäť prepojí Horáreň Krasňany s Peknou cestou, kde možno prestúpiť na električku linky 3.

„Vnímame, že cestujúci využívajú MHD aj na dopravu k voľnočasovým aktivitám, a práve preto každú jar spúšťame obľúbený projekt, ktorý prináša pohodlné spojenie do prírody aj k obľúbeným mestským destináciám. Ambíciou je, aby bola MHD prirodzenou voľbou nielen počas pracovných dní, ale aj pri víkendových výletoch, a zároveň pohodlnou alternatívou k individuálnej doprave,“ skonštatoval predseda Predstavenstva DPB Martin Rybanský.

Súčasťou sezónnej kampane sú aj linky premávajúce k zoo.
