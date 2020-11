DPB testuje v uliciach mesta jeden z najdlhších trolejbusov na svete

Bratislava 9. novembra (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) testuje v uliciach hlavného mesta jeden z najdlhších trolejbusov na svete. Hybridný, trojčlánkový trolejbus dlhý 24 metrov budú testovať bez cestujúcich na celej trolejbusovej sieti, no najmä na trase linky 201. TASR o tom informovala hovorkyňa DPB Ľubica Melcerová.



Skúmať sa bude aj prejazdnosť ulíc, odbočení a dĺžka zastávok či jazdný čas. "Dôležitá je tiež spotreba veľkokapacitného, trojčlánkového hybridu v bežnej premávke, pri nabíjaní počas jazdy aj počas státia," podotkla Melcerová. Dopravcu bude zaujímať aj porovnanie s 18-metrovým hybridom, ktorý testoval koncom októbra. DPB preverí aj vlastnosti pri jazde na trakčné batérie.



"DPB plánuje riešiť čoraz vyšší dopyt cestujúcich na linke 201 nasadením dlhších trolejbusov. Nové trojčlánkové, 24-metrové vozidlá by mali nahradiť doterajšie 19-metrové kĺbové trolejbusy," uviedla hovorkyňa.



Najbližšie podobne dlhé vozidlá jazdia v Linzi a vo viacerých švajčiarskych mestách. Keďže s takto dlhými, veľkokapacitnými vozidlami v Bratislave ešte nie sú skúsenosti, DPB pred vyhlásením súťaže na nákup nových vozidiel oslovil viacerých výrobcov so žiadosťou o možnosť testovania. V uliciach hlavného mesta otestuje vozidlo výrobcu, ktorý na žiadosť reagoval pozitívne.