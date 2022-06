Bratislavská MHD môže pre protest jazdiť obmedzene

Bratislava 15. júna (TASR) - Pre stredajší protest zamestnancov školstva v centre Bratislavy môže dôjsť popoludní k obmedzeniu mestskej hromadnej dopravy (MHD). Týkať sa bude predovšetkým liniek 1, 42, 44, 47, 83, 84, 93 a 147. Upozorňuje na to na svojom webe Dopravný podnik Bratislava (DPB).



Bratislavský mestský dopravca ráta, že bude pre protest vysoko pravdepodobne uzatvorené Námestie SNP a následne pri presune protestujúcich bude krátkodobo prerušená premávka na Hodžovom námestí a Palisádach.



"Dispečing v súčinnosti s políciou sa posnaží, aby sa protest dotkol prevádzky liniek MHD čo najmenšej možnej miere," deklaruje DPB s tým, že MHD do centra určite jazdiť bude, no po alternatívnych obchádzkových trasách.



Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku organizuje v stredu v Bratislave protestné zhromaždenie, ktoré sa začne o 13.30 h na Námestí SNP, následne sa protestujúci presunú pred Národnú radu SR. Školskí odborári sú presvedčení, že všetci zamestnanci škôl si zaslúžia dôstojné ohodnotenie, žiadajú zvýšenie platov v školstve.