DPB upozorňuje na výluku liniek MHD v Jarovciach

Bratislava 10. júna (TASR) – Cez víkend 12. a 13. júna budú v bratislavských Jarovciach vylúčené linky MHD 90, 91 A N91. Dôvodom je uzatvorenie cesty medzi Jarovcami a cestou I/2. Linky 90 a 91 budú jazdiť do Jaroviec len v smere jazdy z centra mesta, a to zachádzkou z Rusoviec. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava.







"Cestujúcim z Jaroviec smerujúcim do Petržalky a centra mesta odporúčame využiť linky 90 a 91 v smere Čunovo/Danubiana s prestupom na linky 90 a 91 smerujúce do centra na zastávke Vývojová," uviedol dopravca.



Cestujúcim z Čunova a Rusoviec smerujúcim do Jaroviec odporúča využiť linky 90 a 91 v smere Nové SND a Most SNP s prestupom na linky 90 a 91 idúce do Jaroviec na zastávke Vývojová. Obmedzenie sa dotkne aj nočnej linky N91, pričom linka bude zachádzať z Rusoviec (od zastávky Vývojová) do Jaroviec po zastávku Píla len v konkrétnych časoch. Zastávky Strelnica a Jarovce -záhrady nebudú počas výluky obsluhované.



DPB zároveň upozornil na zavedenie jednosmernej premávky linky 41 od pondelka do stredy z dôvodu rekonštrukcie vodovodného potrubia v úseku od Lovinského po Súbežnú. Jednosmerná premávka bude v smere jazdy z Búdkovej na Hlavnú stanicu.



"V smere Búdková, po obslúžení zastávky Depo Hroboňova, obslúži zastávku Horský park a od zastávky Búdková sa napojí na riadnu trasu. Počas rekonštrukcie nebudú obsluhované zastávky Súbežná Bubnovka, Slovenský národný archív, Šafranová, Prvosienková a Na hrebienku," spresnil dopravca. Z Búdkovej k Depu Hroboňova a na Hlavnú stanicu bude premávať linka po stálej trase, a to cez Drotársku cestu.