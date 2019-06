DPB už vypravil prvých päť nakúpených ojazdených autobusov

Dopravný podnik nakúpil autobusy vo výške 100.000 eur bez DPH.

Bratislava 24. júna (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) už vypravil do ulíc hlavného mesta prvých päť kĺbových autobusov z 11 nakúpených ojazdených autobusov z Rakúska a Nemecka. Nasadené sú na linke MHD 75. DPB ich však nasadí aj na iné linky. Podnik o tom informuje na svojom webe.



DPB musel nakúpiť ojazdené autobusy zo zahraničia, aby zvýšil kapacitu kĺbových autobusov počas výluky električkovej dopravy na Karlovesko – dúbravskej radiále, ktorá sa bude do septembra 2020 rekonštruovať.



Na nakúpené ojazdené autobusy značky MAN NG 313 bola vykonaná povinná kontrola originality, technické a emisné prehliadky, administratívne úkony spojené s prihlásením vozidiel a získaním evidenčných značiek. "DPB do vozidiel nainštaloval informačný systém vrátane vonkajších predných, zadných a bočných tabúľ, vnútorných displejov a označovačov cestovných lístkov," spresnil podnik. Interiér vozidla je označený štandardnými piktogramami, dopytové tlačidlá pre cestujúcich ostali v pôvodnom vyhotovení. Všetky vozidlá prešli revíznou kontrolou, predprevádzkovou údržbou a drobnými úpravami interiéru a exteriéru.



"Jedno vozidlo išlo do premávky už v novej bratislavskej červenej farbe. Ďalšie štyri autobusy prejdú farebnou exteriérovou úpravou postupne v najbližších dňoch. Autobusy značky MAN NG 313 sú štvordverové, nízkopodlažné a plne klimatizované s celkovým počtom miest pre 160 cestujúcich," spresnil DPB.



Ostatných šesť nakúpených vozidiel značky Solaris Urbino 18 sa budú do premávky zaraďovať postupne ihneď po tom, keď sa im vybaví potrebná dokumentácia. Tieto autobusy sú trojdverové, nízkopodlažné a plne klimatizované s celkovým počtom miest pre 152 cestujúcich. DPB ich plánuje v najbližších dňoch nasadiť na linky 75 a 59.



Dopravný podnik nakúpil autobusy vo výške 100.000 eur bez DPH. "Táto kompletná cena za 11 autobusov nepredstavuje ani jednu tretinu z ceny jedného nového autobusu. Autobusy značky MAN boli zakúpené za tri percentá ceny nového autobusu (33-krát lacnejšie ako stojí nový autobus) a Solarisy boli zakúpené za dve percentá ceny nového autobusu (50-krát lacnejšie ako stojí nový autobus)," tvrdí DPB. Deklaruje, že technický stav všetkých vozidiel bol preverený ešte pred nákupom.