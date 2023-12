DPB: V centre Bratislavy bude opäť jazdiť vianočná električka

Bratislava 6. decembra (TASR) - V centre Bratislavy bude opäť premávať vianočná električka. Označená bude symbolom vločky. Premávať bude bezplatne na špeciálnej linke okružnou trasou. Verejnosť sa ňou bude môcť previezť do 6. januára. Na stredajšom brífingu o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo a predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Rybanský.



"Vianočná električka je už mestskou tradíciou. Verím, že prispeje k vytvoreniu tých pravých Vianoc, ktoré sú aj o pekných zážitkoch, spomienkach či príjemných stretnutiach," skonštatoval Vallo.



Električka bude premávať na okružnej trase Jesenského - Námestie SNP - Kapucínska - tunel - nábrežie - Jesenského. Premávať bude najprv cez víkend 9. - 10. decembra, následne 13. decembra a potom každý deň od 16. decembra 2023 do 6. januára 2024. Výnimkou je Štedrý deň. Cez víkendy bude premávať od 12.00 do 20.00 h, cez pracovné dni od 16.00 h.



"Vianočnú električku sme štylizovali do tradičných farieb s dekoráciami, ktoré budú, verím, v mnohých evokovať útulné teplo domova," pozýva Rybanský.



Nasadená bude opäť kĺbová električka K2G (#7085), ktorá je "odetá" do červenej a zelenej farby. Motív dopĺňajú štrikované ozdoby a nášivky s bratislavskými dominantami. Súčasťou výzdoby sú tiež vianočné čečiny, dekorácie, v zadnej časti zasnežená zimná záhrada. Výzdobu zvýrazňujú svetelné reťaze.



Na jej dizajne a následne aj na inštalácii osvetlenia a dekorácií participovali tento rok aj študenti Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Boli súčasťou projektu od návrhov farebnej kombinácie až po finálne prevedenie vianočnej električky a zastávky. Doplnkom bola výtvarná súťaž pre základné školy v Bratislave. Vybrané obrázky sú umiestnené vo vianočnej električke, kde vznikla symbolická malá pojazdná galéria.