DPB vníma miernu stabilizáciu stavu vodičov, naďalej ich však hľadá

Bratislava 10. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) vníma miernu stabilizáciu stavu vodičov na úrovni zo záveru minulého roka. Stabilizácia nastala po troch mesiacoch náhlych odchodov vodičov do predčasných dôchodkov. V súčasnosti sa zaoberá náborom ľudí aj z iných krajín. Pre TASR to uviedol hovorca DPB Jozef Vozár.



"DPB zamestnáva viac ako 1500 vodičov a pri tomto počte každý rok prirodzene časť kolegov odchádza. Náborom sa zaoberáme kontinuálne a napriek náročnej situácii, ktorá sa dotkla všetkých dopravcov na Slovensku," uviedol Vozár. Podotkol, že podnik naďalej zabezpečuje všetky spoje podľa zverejneného cestovného poriadku.



Ozrejmil, že vzhľadom na pretrvávajúci stav nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily naprieč celým odvetvím mestský podnik víta predĺženie udeľovania národných víz. "DPB v minulosti robil úspešne nábor na Ukrajine a v Gruzínsku a v súčasnosti sa zaoberáme náborom ľudí aj z ďalších krajín, ktorých príslušníkom je možné udeliť národné víza," dodal.



Predčasné odchody do dôchodku spôsobila podľa bratislavského mestského dopravcu nová sociálna legislatíva, teda možnosť odchodu do predčasného dôchodku 55-ročných a viac, spôsob výpočtu a aktuálna valorizácia dôchodkov. DPB v súvislosti s tým upravil grafikony a predĺžil intervaly niektorých liniek mestskej hromadnej dopravy.