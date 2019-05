DPB vyhlásil obstarávanie na nákup 12 ojazdených autobusov

Dopravný podnik Bratislava (DPB) tak chce zvýšiť kapacitu kĺbových autobusov počas výluky električkovej dopravy na Karlovesko – dúbravskej radiále, ktorú plánujú počas letných prázdnin rekonštruovať.

Bratislava 27. mája (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) vyhlásil obstarávanie na nákup 12 ojazdených kĺbových autobusov. Chce tak zvýšiť kapacitu kĺbových autobusov počas výluky električkovej dopravy na Karlovesko – dúbravskej radiále, ktorú plánujú začiatkom letných prázdnin rekonštruovať. DPB o tom informuje na svojom webe.



DPB chce obstarať ojazdené kĺbové autobusy s naftovým motorom, avšak v dobrom technickom stave. Obstarávanie je na šesť štvordverových a šesť trojdverových autobusov. "Odhadovaná kúpna cena všetkých 12 kusov autobusov je zhruba 132.300 eur bez DPH, pričom kúpna cena jedného autobusu na základe cenového prieskumu, ktorý si DPB urobil, by mala byť v priemere asi 11.000 eur bez DPH. Finálna kúpna cena bude známa až na základe predložených ponúk od uchádzačov," spresnil DPB. Ako tvrdí, celková kúpna cena 12 autobusov sa odhaduje na menej ako polovicu kúpnej ceny jedného nového podobného typu autobusu.



Počas modernizácie Karlovesko – dúbravskej radiály sa predpokladá zvýšenie kĺbových autobusov až o 20 kusov v celom meste. Kĺbové autobusy budú nasadzované do premávky denne. Tieto obstarané autobusy budú nasadené aj na iné linky MHD v meste.



"Všetkých 12 ojazdených autobusov, ktoré má DPB záujem obstarať, budú nízkopodlažné a následne nahradia vysokopodlažné staré autobusy typu Karosa," spresnil dopravný podnik. Deklaruje, že robí opatrenia na zefektívnenie starších autobusov, avšak finálne zabezpečenie komfortu pre cestujúcu verejnosť príde v podobe nových 80 kĺbových autobusov, ktoré plánuje obstarať v blízkej budúcnosti, a v súčasnej dobe pripravuje vyhlásenie verejného obstarávania. "Po dodaní nových autobusov sa staré autobusy z vozidlového parku postupne vyradia a nahradia týmito novými," podotkol DPB.



Mesto na dlhoočakávanú rekonštrukciu Karlovesko - dúbravskej radiály vyčlenilo v rozpočte na tento rok viac ako 56 miliónov eur. Rekonštrukciu musí stihnúť do konca roka 2023. Týkať sa bude úseku električkovej trate od tunela pod Hradom po križovatku ulíc M. Sch. Trnavského a Hanulova v Dúbravke. Od tejto časti po jej koniec na ulici Pri kríži sa trať modernizovala v roku 2014. Podľa zámeru sa má kompletne vymeniť električkový zvršok aj spodok, spolu s odvodnením. Obnoviť sa majú aj nástupištia. Celkové náklady na rekonštrukciu radiály sa odhadovali približne na 67 miliónov eur. Mesto bude modernizáciu financovať pomocou eurofondov, ktoré pokryjú 85 percent nákladov, päť percent má hradiť mesto, desať percent štát.