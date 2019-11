DPB vyhlásil veľký tender na kamery do autobusov a električiek

Bratislava 5. novembra (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) vyhlásil tender za 1,15 milióna eur s DPH na dodávku a montáž kamerového systému do autobusov a električiek bratislavskej MHD. Po májovom incidente, keď bol v autobuse napadnutý manželský pár, mesto vyhlásilo, že musia byť všetky vozidlá MHD vybavené kamerovým systémom tak, aby bezpečnostné zložky mali online spojenie s vozidlom, v ktorom sa odohráva krízová situácia.



DPB predpokladá podľa zverejnených súťažných podkladov cenu za dodávku a montáž kamerového systému do autobusov za 720.000 eur bez DPH. Dodávka a montáž kamerového systému do električiek predpokladá dopravca v sume 245.000 eur bez DPH. Záujemcovia môžu svoje ponuky k tendru predkladať do 2. decembra. V ten istý deň chce dopravca tieto ponuky otvárať. Pri ich vyhodnocovaní bude prihliadať na najnižšiu cenu bez DPH.



Dopravný podnik v opise zákazky spresnil, že v prípade kamier do autobusov chce zabezpečiť vnútorný kamerový systém na kontrolu vnútorného nástupného priestoru dverí a interiéru. "Interiér vozidla vrátane vnútorného dverového priestoru budú snímať štyri vnútorné kamery – dve kamery v prednej časti vozidla, dve kamery v zadnej časti vozidla. Vonkajší kamerový systém bude monitorovať vonkajší priestor nástupných dverí, dopravnú situáciu na oboch stranách vozidla a situáciu pred vozidlom," priblížil DPB.



V prípade električiek chce podnik vnútorný kamerový systém na kontrolu vnútorného nástupného priestoru dverí a interiéru. "Interiér električkového vlaku vrátane vnútorného dverového priestoru bude snímať šesť vnútorných kamier – tri kamery v prednom vozidle, tri kamery v zadnom vozidle. Vonkajší kamerový systém bude monitorovať situáciu pred vozidlom," podotkol DPB. Z kamier v autobusoch a električkách má byť zabezpečený aj online prenos obrazu.



Vo vozidlách MHD musí byť k dispozícii kamerový záznam, aby bolo možné aj po prípadnom incidente jednoduchšie identifikovať agresora a pôsobiť na ďalších potenciálnych aj spätne odstrašujúcim príkladom. V máji to pre TASR uviedlo hlavné mesto. Reagovalo vtedy na incident v autobuse bratislavskej MHD z 22. mája, keď bol napadnutý manželský pár vo veku 50 a 52 rokov. Konflikt sa totiž odohral v autobuse, ktorý nebol vybavený bezpečnostnou kamerou.



Mesto zároveň avizovalo, že v spolupráci s políciou aj mestskou políciou príde k prehodnoteniu predpísaného postupu vodičov MHD v prípade, že sa nejaký bezpečnostný incident vo vozidle odohráva. Zároveň uviedlo, že bude hľadať spôsob, ako verejnosť môže privolať hliadku aj bez toho, aby sa priamo vystavila ohrozeniu reálnym alebo potenciálnym agresorom.