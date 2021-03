DPB vyhlásil verejné obstarávanie na projekty pre trolejbusové trate

Bratislava 6. marca (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) v spolupráci s hlavným mestom chce vybudovať 16 kilometrov nových trolejbusových tratí a ďalších desať kilometrov existujúcich tratí zmodernizovať. DPB v tejto súvislosti vyhlásil verejné obstarávanie na stavbu a modernizáciu celkovo 26 kilometrov tratí. Náklady na projekčné práce boli vyčíslené na takmer 3,3 milióna eur bez DPH. Využiť chce aj eurofondy.



Cieľom je skvalitnenie verejnej dopravy a nahradenie autobusovej dopravy ekologickejšou trolejbusovou dopravou. Podľa dopravného podniku nejde len o zefektívnenie prevádzky mestskej hromadnej dopravy, ale aj o zlepšenie dostupnosti niektorých lokalít a tiež zníženie dosahu na životné prostredie.



"Ako sme avizovali pri jesenných testoch hybridných trolejbusov, jedným z našich cieľov je rozšírenie trolejbusovej trate do viacerých častí Bratislavy, na ktoré by sme nasadili aj hybridné trolejbusy, ktoré by jazdili časť trate pod trolejovým vedením a časť na trakčné batérie," priblížil predseda Predstavenstva DPB Martin Rybanský.



Nové a zmodernizované trate sa majú dotknúť viacerých lokalít. Ide napríklad o trasu hlavná stanica – Kramáre – Mlynská dolina – Riviéra, ktorá by okrem iného zabezpečila častejšie spojenie Dlhých dielov s oblasťou Kramárov. Úsek s dĺžkou 17,35 kilometra by stál 21 miliónov eur.



Zlepšenie by sa malo týkať aj trasy Trenčianska – Hraničná – Grófska niva, ktorá by mala napríklad spojiť rozvojové územie s Trnavským mýtom a Kramármi. Práce by sa mali týkať 3,5-kilometrového úseku, náklady sa odhadujú na 5,8 milióna eur. Ďalšie stavebné a modernizačné práce sa majú týkať lokality autobusová stanica – Nové SND a tiež lokality Bulharská – Galvaniho. Trolejbusové trate v spoločnom projekte by mali stáť sedem miliónov eur.



V rámci projektu výstavby a modernizácie trolejbusových tratí by mal zároveň pribudnúť na zastávke Zoo v smere na Patrónku nový osemmetrový prístrešok a elektronické informačné tabule na zastávkach Zoo, Habánsky mlyn, Suchý mlyn, Magurská, Bárdošova, Stromová, Vlárska, Klenová, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) a Národný onkologický ústav (NOÚ).