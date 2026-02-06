< sekcia Regióny
Bratislava modernizuje vozový park, pribudlo 8 kĺbových autobusov
Autobusy sú plne nízkopodlažné, s kapacitou 177 cestujúcich a dĺžkou takmer 19 metrov.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) začína s výraznou modernizáciou vozového parku v tomto roku. Odštartovalo ju osem nových kĺbových autobusov na plynový pohon. Od piatka sú nasadené na linky 37 a 63, ktoré obsluhujú mestské časti Záhorská Bystrica, Lamač a širšie centrum mesta. V priebehu tohto roka sa má flotila rozrásť o ďalších takmer 130 nových vozidiel. Na tlačovej konferencii o tom informoval primátor Bratislavy Matúš Vallo a predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.
„Osem nových autobusov predstavuje symbol masívnej obnovy a modernizácie vozového parku. Ich domovskými linkami sa stanú v úvode linky 37 a 63. Patria medzi dôležité spojenia, ktoré denne využívajú tisíce cestujúcich,“ skonštatoval Rybanský, predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava.
Nové vozidlá SOR NS 18 CNG nahrádzajú staršie a podľa mestského dopravcu prinášajú ekologickejšiu a komfortnejšiu dopravu. Autobusy sú plne nízkopodlažné, s kapacitou 177 cestujúcich a dĺžkou takmer 19 metrov. Vybavené sú automatickou klimatizáciou, determálnymi tónovanými oknami so zníženou priepustnosťou tepla či informačným systémom, ktorý zobrazuje prestupy v reálnom čase. Pre zvýšenie bezpečnosti sú vozidlá vybavené aj komplexným balíkom bezpečnostných prvkov.
Návrat CNG autobusov do pravidelnej premávky v Bratislave umožnili podľa dopravcu výhodné podmienky dosiahnuté vo verejnom obstarávaní na dodávky zemného plynu a spolupráca so zmluvným partnerom. Vďaka tejto spolupráci získa DPB finančnú podporu vo výške 10.000 eur na každý zakúpený CNG autobus.
Dodávka ôsmich autobusov odštartovala tohtoročnú modernizáciu vozového parku. Do konca júna má byť dodaných desať nových jednosmerných električiek, následne v letných mesiacoch pribudnú tri elektrobusy. Na jeseň očakáva dopravný podnik dodanie ďalších 35 autobusov s CNG pohonom a 80 nových dieselových autobusov. Modernizácia má pokračovať aj v roku 2027, keď má pribudnúť desať nových obojsmerných električiek. Dopravca zároveň pracuje aj na nových trolejbusoch.
„Osem nových autobusov predstavuje symbol masívnej obnovy a modernizácie vozového parku. Ich domovskými linkami sa stanú v úvode linky 37 a 63. Patria medzi dôležité spojenia, ktoré denne využívajú tisíce cestujúcich,“ skonštatoval Rybanský, predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava.
Nové vozidlá SOR NS 18 CNG nahrádzajú staršie a podľa mestského dopravcu prinášajú ekologickejšiu a komfortnejšiu dopravu. Autobusy sú plne nízkopodlažné, s kapacitou 177 cestujúcich a dĺžkou takmer 19 metrov. Vybavené sú automatickou klimatizáciou, determálnymi tónovanými oknami so zníženou priepustnosťou tepla či informačným systémom, ktorý zobrazuje prestupy v reálnom čase. Pre zvýšenie bezpečnosti sú vozidlá vybavené aj komplexným balíkom bezpečnostných prvkov.
Návrat CNG autobusov do pravidelnej premávky v Bratislave umožnili podľa dopravcu výhodné podmienky dosiahnuté vo verejnom obstarávaní na dodávky zemného plynu a spolupráca so zmluvným partnerom. Vďaka tejto spolupráci získa DPB finančnú podporu vo výške 10.000 eur na každý zakúpený CNG autobus.
Dodávka ôsmich autobusov odštartovala tohtoročnú modernizáciu vozového parku. Do konca júna má byť dodaných desať nových jednosmerných električiek, následne v letných mesiacoch pribudnú tri elektrobusy. Na jeseň očakáva dopravný podnik dodanie ďalších 35 autobusov s CNG pohonom a 80 nových dieselových autobusov. Modernizácia má pokračovať aj v roku 2027, keď má pribudnúť desať nových obojsmerných električiek. Dopravca zároveň pracuje aj na nových trolejbusoch.