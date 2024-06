V Bratislave už premáva prvá obojsmerná električka

Bratislava 4. júna (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) zaradil v utorok do premávky s cestujúcimi prvú obojsmernú električku z desiatich nových vozidiel. Ďalšie v týchto dňoch absolvujú skúšobné jazdy bez cestujúcich. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.



"Električka pred zaradením absolvovala stanovených 200 kilometrov skúšobnej jazdy bez cestujúcich. Električka dnes premáva na linke 3, následne si vyskúša premávku na všetkých radiálach v meste," uviedol hovorca.



Obojsmerné električky sú dlhé viac ako 32 metrov a zmestí sa do nich 242 cestujúcich. Koncepčne vychádzajú z vozidiel dodávaných v rokoch 2014 - 2015. Podľa DPB obsahujú vylepšenia, ako napríklad tuhšiu karosériu, inovovaný brzdný systém či výkonnejšiu klimatizáciu. Hlavným odlišovacím prvkom exteriéru sú červeno-čierne čelá vpredu aj vzadu a plnofarebné informačné displeje, ktoré umožňujú farebné odlíšenie liniek aj zobrazenie času zostávajúceho do odchodu z východiskovej zastávky. Vozidlá sú štandardne vybavené automatickými počítadlami cestujúcich, tónovanými oknami, kamerovým systémom a cestujúcim je k dispozícii WiFi aj USB zásuvky. Nové električky DPB zaradí prioritne na linku 4.



DPB zároveň pripomína, že nízkopodlažné električky už dnes zabezpečujú celú linku 3 a prevažnú väčšinu spojov na linke 9, preto nové obojsmerné električky budú postupne dopĺňať na linku 4.



"Veľmi ma teší, že dodaním nových električiek môžeme pokračovať v masívnej obnove vozidlového parku. O to viac, že tieto nové vozidlá podčiarkujú ekologickú formu hromadnej dopravy, ktorá je pre nás prioritou a odzrkadľuje sa aj na nedávnom nasadení dvadsiatich jednosmerných električiek a päťdesiatich hybridných trolejbusov. (...) Už teraz sa zaoberáme prípravami na nákup ďalších nových vozidiel," uviedol predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.