Bratislava 12. novembra (TASR) – Dopravný podnik Bratislava (DPB) zavádza dynamické nákupné systémy na nákup náhradných dielov. Chce tak dosiahnuť väčšiu transparentnosť, flexibilnejšie reagovať na potreby pri obstarávaní náhradných dielov a podporiť hospodársku súťaž medzi uchádzačmi. Dopravca vyhlásil zatiaľ tri dynamické nákupné systémy na nákup náhradných dielov. TASR o tom informovala hovorkyňa DPB Adriana Volfová.



Dynamický nákupný systém je elektronický proces určený na obstaranie tovaru či služieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu. DPB by tak mal dosiahnuť väčší rozsah ponúk, ktorý zaručuje optimálne používanie verejných financií prostredníctvom širokej súťaže v krátkom čase.



"Tento proces obstarávania je transparentnejší a nediskriminuje uchádzačov, nakoľko majú všetci rovnaké podmienky a ešte viac podporuje súťaž. Dôraz pri takomto systéme sa dáva aj na princípy hospodárnosti a efektívnosti," priblížila hovorkyňa. Do dynamického nákupného systému sa môžu prihlásiť aj menší dodávatelia, ktorí nevedia dodať celé požadované portfólio náhradných dielov obstarávaných na vozidlá DPB.



Dopravca vyhlásil 16. októbra tri dynamické nákupné systémy na nákup náhradných dielov pre autobusy, trolejbusy a električky. Vyhodnocovanie žiadostí o účasť na túto výzvu bude 14. novembra a následne bude možné pristúpiť k jednotlivým čiastkovým výzvam na predkladanie ponúk. Pre ďalších záujemcov je možné prihlasovanie do systému aj naďalej, tí sa môžu uchádzať o ďalšie výzvy, ktoré podnik zverejní v rámci tohto dynamického nákupného systému.



Dopravný podnik tvrdí, že ide o výrazné zrýchlenie procesov verejného obstarávania, pričom ponuku môžu predložiť všetci kvalifikovaní uchádzači zaradení do tohto systému. Hneď ako sa čiastková súťaž vyhodnotí, uchádzač bude vybraný na základe najlepšej ponúknutej ceny. "Systém nám umožní opakované zadávanie zákaziek bez nutnosti opätovnej kvalifikácie záujemcov, čím sa zároveň vyhneme zdĺhavejšiemu procesu vyhlásenia nového obstarávania," priblížil predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.



Na základe spotreby náhradných dielov v minulých rokoch sa môže počas obdobia štyroch rokov pri náhradných dieloch pre autobusy vyčerpať 17.580.000 eur bez DPH, pri trolejbusoch 2.400.000 eur bez DPH a pri električkách 14.000.000 eur bez DPH. Tieto sumy sú rámcové, nemusia sa čerpať v plnej výške, iba podľa aktuálnych potrieb DPB.