Bratislava zrušila verejné obstarávanie na nákup nových električiek

Bratislava 31. júla (TASR) - Verejné obstarávanie na nákup 40 nových nízkopodlažných električiek bolo zrušené pre opakované výpadky služieb Informačného systému Elektronická platforma verejného obstarávania (IS EPVO). Novú súťaž plánuje Dopravný podnik Bratislava (DPB) vyhlásiť v najbližších dňoch. Pre TASR to potvrdil hovorca DPB Jozef Vozár.



"V závere júla, krátko pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, boli evidované opakované výpadky služieb Informačného systému Elektronická platforma verejného obstarávania (IS EPVO), ktoré záujemcom/uchádzačom a verejným obstarávateľom zabránili využívať funkcionality IS EPVO," priblížil Vozár. Podotkol, že dopravnému podniku boli v tomto čase doručené viaceré žiadosti o vysvetlenie, ktoré bolo potrebné včas a zákonným spôsobom vyhodnotiť.



"Vzhľadom na uvedené tak DPB nemohol riskovať, že sa pre krátkosť času pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a opakované technické problémy služieb IS EPVO nepodarí v relevantnom čase uskutočniť všetky potrebné a zákonom vyžadované úkony," dodal hovorca.



Jednou zo zákaziek bolo obstaranie 20 kusov nových nízkopodlažných jednosmerných električiek s predpokladanou hodnotou zákazky 71,4 milióna eur bez DPH. Zároveň bolo predmetom súťaže aj 20 kusov nových nízkopodlažných obojsmerných električiek, ktoré sú v súčasnosti využívané na linke 3.