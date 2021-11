DPB:Stav vodičov môže pri rozsiahlejšom výpadku ohroziť výpravu spojov

Bratislava 18. novembra (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB), ktorý v hlavnom meste prevádzkuje mestskú hromadnú dopravu (MHD), by v súčasnosti potreboval prijať do zamestnania zhruba 60 šoférov autobusov. Súčasný stav vodičov u mestského dopravcu totiž neumožňuje rozširovať MHD a v prípade rozsiahlejšieho výpadku (napríklad pre pandémiu) môže vážne ovplyvniť výpravu spojov. Pre TASR to uviedol hovorca DPB Martin Chlebovec.



"Situácii nepomáha ani pretrvávajúci 'súboj' o vodičov autobusov v Bratislavskom kraji," podotkol. DPB tvrdí, že vníma aktivity nového autobusového regionálneho dopravcu - spoločnosti Arriva. Ten sa vo svojom úvode borí s nedostatkom vodičov. Chýba mu ich zhruba 100, čo sa podpísalo v týchto dňoch aj pod výpadok viacerých prímestských spojov. Nových vodičov sa po novom snaží získať aj na náborový príspevok v hodnote až 4000 eur.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo vníma situáciu okolo nového regionálneho dopravcu v Bratislavskom kraji ako "mega faux pas". To, že pod tlakom nedostatku vodičov zvýšila Arriva náborový príspevok až na takú vysokú sumu, mení podľa neho trh v celej Bratislave. "Veľmi nás to znevýhodňuje a začína sa cenová vojna, na ktorú môžeme len všetci doplatiť," skonštatoval.



Problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily je podľa DPB celoslovenský. "Pri pohľade na iné krajiny možno konštatovať, že až celoeurópsky," podotkol Chlebovec. Bratislavský mestský dopravca tvrdí, že vďaka najlepším podmienkam na trhu eviduje zvyšujúci sa záujem o túto pozíciu, a to nielen od konkurenčných dopravcov, ale i zo strany "nováčikov". "Dôležitým prvkom je okrem náborového príspevku aj výška bežnej mesačnej mzdy, ktorá je z dlhodobého hľadiska tým najdôležitejším faktorom," poznamenal hovorca.



Fakt však je, že DPB a Arriva sa v týchto dňoch dostali do citeľnejšej súťaže spôsobenej problémom nového regionálneho dopravcu vypravovať všetky spoje. DPB chystá v sobotu (20. 11.) aj náborový deň. V rámci bežného pracovného úväzku vodičom avizuje, že si môžu zarobiť brutto 1300 až 1800 eur. "Nadčasy prepláca podnik nad rámec zákona, navyše platí aj za čakanie medzi spojmi. Budúcim kolegom DPB zaplatí preškolenie na skupinu D a finančne pomáha aj s ubytovaním," podotkol Chlebovec. Záujemcovia o prácu vodiča musia spĺňať stanovenú vekovú hranicu 24 rokov a musia byť držiteľom vodičského preukazu minimálne skupiny B. Jedným z benefitov DPB je, že si ho môžu v autoškole podniku rozšíriť o oprávnenie na vedenie vozidiel skupiny D.



Arriva okrem vysokého náborového príspevku láka nových vodičov na priemernú mzdu 1500 eur, k tomu navyše 600 eur za získanie každého ďalšieho kolegu – vodiča. Rovnako aj na každoročné zvyšovanie platov o päť percent a celkovú hodinovú mzdu vo výške 7,37 eura a k nej príplatky za prácu v noci, sviatky či víkendy. Obaja dopravcovia poukazujú aj na svoj zmodernizovaný vozový park.