V Košiciach budú čistiť električkové trate, upozorňujú na hlučnosť
Čistenie električkových žliabkov bude realizovať na jednotlivých úsekoch tratí vo večerných a nočných hodinách, a to od 18.00 do 6.00 h.
Autor TASR
Košice 14. apríla (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) začne od stredy (15. 4.) s jarným čistením električkových tratí. Upozorňuje, že obyvatelia v blízkosti tratí môžu počas prác zaznamenať zvýšenú hlučnosť. Informuje o tom na sociálnej sieti.
Čistenie električkových žliabkov bude realizovať na jednotlivých úsekoch tratí vo večerných a nočných hodinách, a to od 18.00 do 6.00 h. „Ide o súčasť pravidelnej údržby, ktorá pomáha zabezpečiť bezpečnú a plynulú prevádzku električiek,“ dodáva DPMK.
