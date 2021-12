Košická MHD cez sviatky upravuje niektoré cestovné poriadky

Košice 22. decembra (TASR) – V súvislosti s nadchádzajúcimi sviatkami dochádza v týchto dňoch k úpravám cestovných poriadkov v košickej mestskej hromadnej doprave (MHD). Ako TASR informovala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Petrušová, do 7. januára 2022 spoje premávajú v režime školské prázdniny. Na Štedrý deň, Prvý a Druhý sviatok vianočný, Nový rok i na Troch kráľov, budú premávať v režime voľné dni.



Osobitné obmedzenia budú v nasledujúcich dňoch platiť na linkách 10 a 23. Vzhľadom na upravené otváracie hodiny vybrané spoje nebudú zachádzať k nákupnému centru. Linka 23 bude v obmedzenom režime pre úpravu pracovnej doby v priemyselnom parku pri letisku premávať od 27. do 31. decembra.



V piatok (24. 12.) bude denná premávka liniek 4, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 22, 25, 27, 28, 31, 34, 35 a 72 ukončená približne o 18.00 h. Všetky spoje liniek 10 a 15 budú po uvedenom čase zachádzať na Staničné námestie, linky 20 v smere do Košickej Novej Vsi na Zelenú stráň, spoje linky 32 v smere do Myslavy budú okrem Zelenej stráne zachádzať aj na Heringeš a spoje linky 52 pôjdu obojsmerne cez Poľov. „Linky N1 až N7 premávajú podľa cestovných poriadkov pre noc pred voľným dňom (ako sobota) bez obmedzenia,“ spresnila Petrušová. Zabezpečená bude aj doprava v nadväznosti na pracovné zmeny v nemocniciach.



Na Silvestra budú všetky linky MHD premávať podľa svojich cestovných poriadkov v režime pracovný deň – prázdniny.



Bližšie informácie týkajúce sa cestovných poriadkov sú zverejnené na webovej stránke DPMK.