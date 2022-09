Dopravný podnik v Košiciach denne nevypravuje desiatky spojov

Košice 22. septembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v súčasnosti nevypravuje desiatky spojov denne. Pre TASR to potvrdila jeho hovorkyňa Vladimíra Bujňáková. Dôvodom sú najmä poruchy vozidiel a nedostatok vodičov. DPMK vidí východisko v nákupe nových autobusov a prijatí ďalších šoférov.



DPMK v pondelok (19. 9.) evidoval 56 nevypravených spojov z celkového počtu 3030 autobusových spojov za deň. V utorok (20. 9.) ich bolo 69 a v stredu (21. 9.) 64. Ako Bujňáková uviedla, vo štvrtok očakávajú menšie zlepšenie, a to do 55 nevypravených spojov.



"Najčastejšími dôvodmi vynechania spojov boli technické príčiny - poruchy vozidiel vzhľadom na ich vek a skutočnosť, že aktuálne nemáme k dispozícii ani zálohové vozidlá v prípade poruchy, a nedostatok vodičov na zadelenie do služieb," uviedla s tým, že dovolenky postupne odznievajú, no aktuálne evidujú 33 práceneschopných (PN) vodičov. Evidenciu pozitívne testovaných zamestnancov na nový koronavírus neevidujú. Predpokladá však, že dôvodom zvýšeného počtu PN je aj ochorenie COVID-19.



Vynechanie spojov DPMK rieši v rámci možností nahrádzaním zálohovými vozidlami, respektíve stiahnutím vozidla z inej - menej vyťaženej linky. Podľa Bujňákovej sú vodiči ochotní vykrývať výpadky kolegov aj v čase svojej dovolenky.