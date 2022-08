Dopravný podnik mesta Košice eviduje zvýšený počet PN vodičov

Košice 24. augusta (TASR) – Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) opäť eviduje zvýšený počet práceneschopných (PN) vodičov. V súvislosti s ich nedostatkom nebude do konca augusta vypravovať niekoľko spojov. Výpadok sa týka liniek 15, 71 a 72. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



"Opäť máme viacero vodičov na covidovej PN, mnoho vodičov má desiatky hodín 'nadčasov', sú sťahovaní z dovoleniek a pracujú z voľných dní," uvádza DPMK.



Verejnosti pri cestovaní košickou mestskou hromadnou dopravou odporúča plánovať si cestu s časovou rezervou. Pripomína, že v súčasnosti sa borí s nedostatkom personálu, no v doprave môže dôjsť aj k problémom z dôvodu porúch vozidiel či vplyvom dopravnej situácie na cestách. "Meškanie mnohých spojov pre zdržanie pre dopravné zápchy je vec, ktorú nedokážeme ovplyvniť. Čo sa týka porúch, kolegovia zo strediska údržby všetky zistené nedostatky odstraňujú v čo najkratšom možnom čase, aby si následne vodiči mohli prebrať prevádzkyschopné vozidlo," dodáva.



Linka č. 15 nebude zo zastávky Exnárova vypravovaná o 7.02, 8.14, 13.59. 15.14 a 16.29 h. Zo zastávky OC Cassovia to bude v časoch 6.16, 7.31, 14.29, 15.44 a 16.59 h. Na linke č. 71 nebudú premávať spoje s odchodom zo zastávky Lingov o 5.00, 6.51, 8.20, 14.22 a 16.07 h a zo zastávky KVP, kláštor o 5.44, 7.31, 13.18, 15.03 a 16.48 h. Na linke č. 72 budú vynechané spoje s odchodom zo zastávky Lingov o 6.15, 7.45, 15.14 a 16.59 h a z Gruntu o 6.57 a 15.57 h.