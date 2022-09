DPMK je pripravený zaviesť úsporné opatrenia pre nárast cien energií

Košice 29. septembra (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) je v súvislosti s nárastom cien energií pripravený zaviesť konkrétne úsporné opatrenia. Niektoré už realizuje aj v súčasnosti. Pre TASR to uviedla jeho hovorkyňa Vladimíra Bujňáková. Ako pripomenula, DPMK je veľkým odberateľom najmä nafty, elektrickej energie a zemného plynu.



Odber plynu pre vykurovanie objektov ako administratívne budovy a dielne bude DPMK obstarávať v tomto období pre nasledujúce roky. "Je zrejmé, že cena bude výrazne vyššia," povedala s tým, že na zamestnancov apelujú, aby na pracovisku rozmýšľali efektívne a ekonomicky vo vzťahu k vykurovaniu jednotlivých priestorov. Spresnila, že ide napríklad o krátkodobé vetranie, urýchlené zatváranie dverí a veľkých brán a podobne.



Odber silovej elektriny má DPMK zazmluvnený do konca roka 2023. Podľa Bujňákovej ich tak zvýšené poplatky za distribúciu a ostatné služby súvisiace s odberom elektriny môžu ovplyvniť. "Tieto poplatky budú známe až rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví platné od januára 2023," uviedla.



V súvislosti so zvyšovaním ceny nafty, ktorú potrebujú pre autobusy, nateraz neuvažujú o zmene režimu výpravy mestskej hromadnej dopravy.