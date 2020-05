DPMK naďalej vedie V. Padyšák, primátor o ňom rozhodne po kontrole

Košice 18. mája (TASR) – Primátor Jaroslav Polaček rozhodne o tom, či bude Vladimír Padyšák naďalej na čele Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), po kontrole hospodárenia. Pre TASR to uviedol hovorca magistrátu Vladimír Fabian. Padyšák pripomenul, že od jeho nástupu do funkcie bolo v DPMK vykonaných niekoľko kontrol.



Padyšák je povereným generálnym riaditeľom DPMK od decembra 2018. „V súčasnosti prebieha kontrola hospodárenia v DPMK (verejné obstarávania, personálna a mzdová agenda, účtovníctvo atď.). Na základe jej výsledkov primátor rozhodne o tom, či navrhne mestskému zastupiteľstvu (MsZ) vymenovanie Vladimíra Padyšáka na post generálneho riaditeľa DPMK alebo prijme iné riešenie,“ uviedol Fabian.



Podľa Padyšáka bola od jeho nástupu do funkcie v DPMK okrem iných aj kontrola dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri nakladaní s majetkom mesta a hospodárení s finančnými prostriedkami DPMK, ktorú vykonal Útvar hlavného kontrolóra mesta Košice. „V súčasnosti už piaty mesiac prebiehajú kontroly z referátu auditu a kontrolingu mesta Košice, ktoré sa týkajú verejných obstarávaní, personálnych, mzdových a ekonomických záležitostí,“ uviedol s tým, že činnosť DPMK je kontrolovaná napríklad aj prostredníctvom externého finančného auditu či Dráhového úradu.



Nepodpísanie februárového uznesenia, ktorým Padyšáka mestskí poslanci určili za generálneho riaditeľa DPMK, primátor zdôvodnil „zjavnou nevýhodnosťou pre mesto“, respektíve tým, že sa vo výberovom konaní neumiestnil na prvom mieste a nezískal najvyšší počet bodov. „Súčasťou bodového ohodnotenia uchádzačov bolo okrem iného aj hodnotenie manažérskych skúseností. Vladimír Padyšák nedosiahol najvyšší počet bodov ani v tomto kritériu a na súčasnej pozícii generálneho riaditeľa DPMK nedosahuje výsledky, ktoré mesto Košice očakáva,“ uvádza sa v dokumente zverejnenom na webovej stránke mesta.



„Som hrdý na výsledky spoločnosti, ktoré sme spoločne so všetkými kolegami dosiahli aj vďaka pomoci zo strany vedenia mesta,“ reagoval Padyšák. Nepodpísanie uznesenia nechcel hodnotiť ani komentovať. S týmto rozhodnutím sa podľa neho musí vyrovnať primátor a poslanci MsZ.



Opakované výberové konanie vyhral Jozef Oberuč, poslanci na februárom MsZ jeho nomináciu neschválili. Dozorná rada DPMK svoje odporúčanie argumentovala tým, že výberové konanie nebolo transparentné a kandidáti nemali rovnosť šancí na úspech. Väčšina poslancov sa stotožnila s návrhom, aby vo funkcii pokračoval poverený riaditeľ Padyšák. Opakované výberové konanie vyhlásili po tom, ako Tomáš Kizek - víťazný uchádzač z prvého výberového konania, ktoré spustili vlani v júli, nezískal pri návrhu na svoje vymenovanie dostatočnú dôveru MsZ. Podľa neho nesplnil podmienku na zaradenie do výberového konania týkajúcu sa dosiahnutého vzdelania.