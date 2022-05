Dopravný podnik mesta Košice opäť zavádza cyklobus

Košice 1. mája (TASR) – Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) od nedele opäť zavádza prevádzku cyklobusu. Zároveň posilňuje linku č. 10 a pridáva zachádzku na linke č. 15. TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Vladimíra Petrušová.



Cyklobus má byť v prevádzke do 25. septembra. Ide o autobus s cyklonosičom, pričom je stojan nainštalovaný na zadnom čele vozidla a umožňuje tak umiestnenie a prepravu bicyklov. „Cyklobus bude premávať počas voľných dní na linke č. 14 a týka sa všetkých spojov na Jahodnú okrem posledného večerného spoja linky a všetkých spojov z Jahodnej okrem posledného večerného spoja. Nástup a výstup s bicyklom je možný len na zastávkach Havlíčkova, Alpinka a Jahodná, chata,“ spresnila s tým, že bicykel je v zmysle platnej tarify považovaný za batožinu.



Zároveň informovala, že od nedele posilňujú aj interval na linke č. 10 vo večerných hodinách v režime „pracovné dni, školský rok“. To znamená, že v 20. a 21. hodine bude posilnený interval z 20 na 15 minút.



DPMK tiež pridáva zachádzku na Staničné námestie na spoji linky č. 15 s odchodom z Exnárovej o 20.48 h, a to vo všetkých režimoch.