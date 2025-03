DPMK po vykoľajení električky opravoval koľajový zvršok

Košice 6. marca (TASR) - Pri stredajšom (5. 3.) vykoľajení električky na košickom sídlisku Nad jazerom nedošlo k zraneniam ani škodám. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Bujňáková.



K vykoľajeniu električky na linke č. 1 na Važeckej ulici došlo okolo 6.15 h. Stalo sa tak pri prejazde oblúkom počas výjazdu z obratiska. "Táto lokalita bola teda neprejazdná - neovplyvnilo to len spoje uvedenej linky, ale i ďalších," spresnila s tým, že linky č. 1, 3, 9 a R2 premávali len po zastávku Socha Jána Pavla II. a linka č. 4 len po zastávku Rybu. V úseku VSS, križovatka - Važecká bola obojsmerne zabezpečená náhradná autobusová doprava.



"Naši kolegovia z úseku techniky a údržby včera v súvislosti s touto udalosťou urobili pre obnovenie prevádzky maximum, opravoval sa koľajový zvršok," povedala.



DPMK pôvodne predpokladal obnovenie dopravy v pôvodnom rozsahu zhruba do troch hodín od vykoľajenia električky. Bujňáková vo štvrtok pre TASR potvrdila, že sa to podarilo až podvečer, teda zhruba po 12 hodinách od udalosti.