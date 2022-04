Dopravný podnik mesta Košice ruší zákaz otvárania predných dverí

Košice 3. apríla (TASR) – Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozorňuje na pravidelnú výluku na rýchlodráhe od Moldavskej po U. S. Steel. V autobusoch zároveň od pondelka (4. 4.) ruší zákaz otvárania predných dverí. TASR o tom informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová.



Od pondelka do soboty (9. 4.) a od 11. do 16. apríla bude z dôvodu pravidelnej servisnej údržby vylúčená električková doprava z električkovej rýchlodráhy v úseku kruhový objazd Moldavská – OC Optima – Vstupný areál U. S. Steel Košice. Výluka potrvá od najbližšieho pondelka do piatka (8. 4.), ako aj 11. až 14. apríla od 8.00 do 13.00 h, nadchádzajúcu sobotu a 15. a 16. apríla od 7.00 do 13.00 h. „Spoje náhradnej autobusovej dopravy premávajú bezo zmien cestovných poriadkov, v pôvodnom režime. Zastavujú na električkových, respektíve najbližších autobusových zastávkach,“ uviedla.



Ako ďalej informovala, z dôvodu uvoľňovania protipandemických opatrení zároveň od pondelka v autobusoch rušia zákaz otvárania predných dverí aj vyhradený priestor pri nich, ktorý bol vymedzený páskou. „Doplnkový predaj cestovných lístkov u vodiča je aj naďalej z pandemických dôvodov pozastavený,“ doplnila Petrušová s tým, že nosenie respirátorov v prostriedkoch MHD je naďalej povinné.