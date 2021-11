DPMK spúšťa pilotný Havkobus, pomôcť chce opusteným psom

Košice 2. novembra (TASR) – Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v utorok spúšťa pilotný charitatívny projekt, ktorým chce pomôcť štyrom útulkom na východnom Slovensku. Verejnosť sa tak môže zapojiť do zbierky pre opustené psy prostredníctvom Havkobusu. TASR o tom informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová.



„Havkobus zavíta do ôsmich mestských častí (MČ) v Košiciach, vyzbiera potrebné veci a odtiaľ ich odnesie do útulkov Únia vzájomnej pomoci, Malá farma, Psy ulice a Východoslovenské labky. Záujemcovia môžu prispieť finančne aj materiálne,“ spresnila. Z vecí budú zbierať napríklad psie konzervy, trvanlivé potraviny ako ryžu, cestoviny či ovsené vločky, ale aj dezinfekčné prostriedky, vôdzky, obojky, deky, vankúše, koberce, závesy, staré tričká, kabáty a iné.



Zbierka trvá každý pracovný deň do piatka 11. novembra od 15.00 do 18.00 h, a to postupne v MČ Nad jazerom, Sídlisko KVP, Dargovských hrdinov, Sídlisko Ťahanovce, Západ, Staré Mesto, Sever a Juh. Zoznam konkrétnych miest, kde bude Havkobus pristavený, je zverejnený na webovej stránke DPMK.