DPMK spustil linku 30, upravil premávku spojov na linkách 11, 14 a 31

Odborári Dopravného podniku mesta Košice vstúpili 22. mája 2019 od 8,00 hod. do 12,00 hod. do ostrého štrajku. Na snímke odstavené električky na konečnej pri Kostolianskej ceste v Košiciach 22. mája 2019. Foto: TASR - Roman Hanc

Nová linka č. 30 premáva na trase Staničné námestie - VSS, križovatka - Socha Jána Pavla II. - Železničná zastávka Valaliky - Spaľovňa.

Autor TASR
Košice 2. februára (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) od februára spustil novú autobusovú linku č. 30, ktorá premáva zo Staničného námestia po zastávku Spaľovňa. Upravil aj premávku vybraných spojov na linkách 11, 14 a 31. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

DPMK vzhľadom na zvýšený nápor cestujúcich na Jahodnú počas lyžiarskej sezóny pristúpil aj k úprave na linke č. 14. Spoje odchádzajúce zo zastávky Havlíčkova smer Alpinka v čase 10.29 h a 14.29 h po novom premávajú až na zastávku Jahodná, chata. V tejto súvislosti spoje začínajúce na Alpinke v čase 10.56 h a 14.56 h začínajú už zo zastávky Jahodná, chata s upravenými časmi odchodov o 10.52 h a 14.52 h. Zmeny platia iba počas školských prázdnin a voľných dní, a to do 8. marca.

„Na autobusovej linke 31 dochádza počas pracovných dní k posunu prvého ranného spoja z Lorinčíka o päť minút skôr na čas odchodu o 04.33 h s cieľom zlepšenia prestupu cestujúcich,“ uvádza.

Došlo tiež k úprave cestovného poriadku autobusovej linky č. 11 v režime pracovných dní. Ranný školský spoj zo zastávky Luník IX, sídlisko odchádza o 07.22 h a premáva priamo na zastávku Meteorová, bez zachádzky na Námestie osloboditeľov. „Cestujúci v smere na Námestie osloboditeľov môžu využiť spoj s odchodom o 07.12 h zo zastávky Luník IX, sídlisko,“ pripomína DPMK.
