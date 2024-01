Košice upozorňujú na električky pri bráne vozovne na Moldavskej ceste

Košice 6. januára (TASR) - Električky Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) budú od nedele (7. 1.), pre vstup a výstup z vozovne, využívať bránu na Moldavskej ceste. DPMK na to upozorňuje na svojej webovej stránke. Motoristickú verejnosť preto žiada o sledovanie svetelnej signalizácie a dodržiavanie dopravného značenia.



"V prevádzke bude cestná svetelná signalizácia, ktorá v prípade prejazdu električky vchádzajúcej alebo vychádzajúcej z vozovne na krátky čas zastaví automobily smerujúce od kruhového objazdu v smere do Šace," uvádza dopravný podnik s tým, že dôvodom využívania brány na Moldavskej ceste je pokračovanie rekonštrukčných prác vo vozovni DPMK.



V súvislosti s uvedenými zmenami dôjde aj k vylúčeniu električiek z Bardejovskej ulice. Električky premávajúce s cestujúcimi do vozovne nebudú zachádzať na zastávku pri DPMK, ale ich poslednou zastávkou bude Kruhový objazd, Moldavská. Rovnako sa električky vychádzajúce z vozovne napoja na svoje trasy od zastávok pri kruhovom objazde Moldavská - Alejová - Trieda SNP.



DPMK zároveň pripomína, že od pondelka (8. 1.) bude autobusová doprava MHD premávať v režime školské prázdniny.